Göztepe'den üzen seri

Deneyimli teknik adam önderliğinde Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup olan Göztepe, Yeni Malatyaspor karşılaşmasından da beraberlikle ayrıldı. Son 3 maçta hanesine sadece 1 puan yazdırabilen sarı-kırmızılılar, sıralamada düşme hattının uzağında görülse de 18'inci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la arasındaki 5 puanlık farkı açamadı.

ÜNAL KARAMAN: TAKIMIMIZ SEVİYE ATLAMAYA BAŞLADI

Ünal Karaman ise Yeni Malatyaspor karşısında oynanan futbolun umut verici olduğunu dile getirdi. Takımın sahada yansıttığı performanstan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Karaman, "Takımımız gelişme adına seviye atlamaya başladı. Fiziksel ve zihinsel olarak iyi duruma geliyoruz. Puan kaybettiğimiz için çok üzgünüm ancak gelecek adına ümitliyim. Eksilerimizin üzerine gideceğiz. Bundan sonraki maçlarda hatalarımızdan arınmış bir şekilde sahada olacağız. Sonuç alan bir takım gelecek. Göztepe taraftarının Yeni Malatyaspor maçındaki oyunumuzdan zevk aldığına inanıyorum" dedi.

NDIAYE EN SKORER OYUNCU

Yeni Malatyaspor müsabakasında 2 gol birden atan Göztepeli Cherif Ndiaye’nin çabası galibiyete yetmedi. Ligdeki gol sayısını 7’ye çıkaran Senegalli futbolcu takımın en skorer ismi olurken, gösterdiği mücadeleyle de taraftarın beğenisini kazandı. Ndiaye, Göztepe formasıyla B.B Erzurumspor, Ankaragücü (2), Fatih Karagümrük ve Gençlerbirliği maçlarında da gol sevinci yaşamıştı. Göztepe’nin ara transfer döneminin son gününde kadrosuna dahil ettiği Adis Jahovic de ilk kez forma giydi. Göz-Göz’e 3 yıl sonra dönen Makedon oyuncu, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Zlatko Tripic’in yerine oyuna dahil oldu ve 21 dakika sahada kaldı.





