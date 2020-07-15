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15.07.2020 - 18:59 | | İHA

Göztepeli Castro, kulüp tarihine geçti

Göztepe'nin tecrübeli futbolcusu Andre Castro, 99 kez formasını giydiği Göztepe'de en fazla forma giyen yabancı oyuncu oldu. Castro, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Gurur duyuyorum" dedi.

Göztepeli Castro, kulüp tarihine geçti
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Göztepe'nin 2017 yılında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Portekizli Andre Castro, geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçıyla beraber 99 kez sarı-kırmızılı formayı giyerek, kulüp tarihine geçti. Göztepe formasıyla en fazla maça çıkan yabancı oyuncu olma unvanını elde eden 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, bu unvana sahip olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Göztepeli Castro, kulüp tarihine geçti

"Gurur duyuyorum"

Castro açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Göztepe formasıyla çıktığım 99. maçımla, şanlı Göztepe tarihinde en fazla maç oynayan yabancı futbolcu olmaktan gurur duyuyorum."
Castro'nun bu paylaşımına Göztepeli taraftarlar da ilgi göstererek Portekizli oyuncuya başarılar dileklerinde bulundu.

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