SÃ¼per Lig ekiplerinden GÃ¶ztepe'nin takÄ±m kaptanÄ± kaleci Beto, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle oluÅŸan durumun kÄ±sa sÃ¼rede dÃ¼zeleceÄŸini ve taraftarlarla statta tekrar buluÅŸacaklarÄ±nÄ± bildirdi.Â

Beto, kulÃ¼bÃ¼n Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ mesajÄ±nda, tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± etkileyen koronavirÃ¼sten etkilenmemek iÃ§in aile olarak evlerinde olduklarÄ±nÄ± belirtti.Â

AntrenmanlarÄ±na gÃ¼nlÃ¼k olarak kulÃ¼bÃ¼n verdiÄŸi program doÄŸrultusunda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydeden Beto, "LÃ¼tfen siz de hem kendiniz hem de aileniz iÃ§in evinizde kalÄ±n, gÃ¼vende kalÄ±n. Hem kendinizi hem de ailenizi koruyun. UmarÄ±m en kÄ±sa sÃ¼rede bu durum dÃ¼zelecek ve stadÄ±mÄ±zda buluÅŸacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

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