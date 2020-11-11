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11.11.2020 - 12:06 | | Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

Göztepe'nin 1 numarası İrfan Can

Süper Lig'de geçen sezon sonunda yıldız file bekçisi Beto'nun ayrıldığı Göztepe'nin TFF 1'inci Lig ekibi Adanaspor'dan alıp, teknik direktör İlhan Palut'un kaleyi gözü kapalı teslim ettiği 22 yaşındaki İrfan Can Eğribayat, geride kalan 7 haftada takımın değişilmezi oldu.

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Süper Lig'de geçen sezon sonunda yıldız file bekçisi Beto'nun ayrıldığı Göztepe'nin TFF 1'inci Lig ekibi Adanaspor'dan alıp, teknik direktör İlhan Palut'un kaleyi gözü kapalı teslim ettiği 22 yaşındaki İrfan Can Eğribayat, geride kalan 7 haftada takımın değişilmezi oldu.

Beto'nun ayrılmasıyla kaleye çifte transfer yapan sarı-kırmızılılarda kariyerinde Olympiakos, Getafe gibi kulüplerde forma giyen 30 yaşındaki Macar file bekçisi Balazs Megyeri, İrfan'ın performansıyla 1 dakika bile süre alamadı. Göz-Göz'ün 500 bin Euro bonservisle 5 yıllık imza attırdığı İrfan Can, ilk hafta 5-1 kazanılan Yukatel Denizlispor maçında eline geçirdiği eldivenleri bir daha çıkarmadı.

Megyeri, Denizlispor maçının hemen ardından transfer edilse de ardından oynanan 6 maçta genç file bekçisinden kaleyi devralamadı. Bu sezon forma giydiği 7 maçta kalesinde 8 gol gören ve performansıyla alkış alan İrfan Can, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu ve Yeni Malatyasporlu 21 yaşındaki Abdulsamed Damlu'dan sonra Fenerbahçeli Altay Bayındır'la birlikte Süper Lig'in sürekli forma giyen en genç üçüncü kalecisi konumunda.

Göz-Göz'e gelmeden önce Adanaspor'da 2017 yılında 19 yaşındayken 2 Süper Lig maçına çıkan İrfan, genç milli formayı 18 kez giymişti.

Göztepenin 1 numarası İrfan Can

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