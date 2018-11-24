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24.11.2018 - 14:08 | | Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Göztepe'nin Başakşehir maçında zafer planı

Kendi sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken İzmir temsilcisi, Medipol Başakşehir maçında tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor.

Göztepe'nin Başakşehir maçında zafer planı
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Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü lider Medipol Başakşehir'le Bornova Stadı'nda karşı karşıya gelecek Göztepe, kritik karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandı.

Milli maç arasını çok iyi değerlendiren sarı-kırmızılılarda sol bek Adama Traore dışında sakat oyuncu kalmazken, taraftarlar da tüm biletleri kısa süre içinde tüketti. Son olarak deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a 2-1 yenilen Göz-Göz'de teknik direktör Bayram Bektaş yaklaşık 2 haftalık süre boyunca oyuncularına tüm eksikliklerini gösterirken, Başakşehir'i de adeta ezberletti.

Rakiplerinin artı ve eksi yanlarını en iyi şekilde analiz eden Bektaş oyuncularını motive etti. Başkan Mehmet Sepil de İzmir'de bulunduğu sürede Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne gelerek takımın yanında oldu. Hem Sepil hem de Bektaş sık sık futbolcularıyla toplantılar gerçekleştirip herkese sonuna kadar güvendiklerini dile getirdi. Futbolcuların da kurmaylara galibiyet sözü verdiği öğrenildi. Boronva Stadı'nda oynadığı son 5 maçı kayıpsız geçen Göztepe, bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'yi 1-0, Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 ve Beşiktaş'ı da 2-0 yenerek flaş skorlara imza atmıştı.

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