SÃ¼per Lig'de geÃ§en hafta deplasmanda Ä°ttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yenerek Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren GÃ¶ztepe'de kanat oyuncularÄ± Serdar GÃ¼rler ve Halil Akbunar gÃ¶sterdikleri performansla son aylarda takÄ±mÄ± sÄ±rtladÄ±. GÃ¶ztepe'nin bitirim ikilisi son haftalarda attÄ±klarÄ± goller ve yaptÄ±klarÄ± asistlerle gÃ¶z doldururken, taraftarÄ±n da sevgilisi oldu. Son Konyaspor maÃ§Ä±nda da aÄŸlarÄ± havalandÄ±ran Serdar, toplamda 6 gole ulaÅŸÄ±p takÄ±mÄ±n en skoreri unvanÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Deneyimli oyuncu 5 asist yaparak hÃ¼cumda klasÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. Konyaspor maÃ§Ä±nÄ± boÅŸ geÃ§meyen Halil de gol sayÄ±sÄ±nÄ± 5'e Ã§Ä±karÄ±p 1 asistle oynadÄ±.Â

Serdar ve Halil, 3-1 kazanÄ±lan AnkaragÃ¼cÃ¼, 3-0 galip gelinen Antalyaspor ve son Konyaspor mÃ¼sabakalarÄ±nda birlikte aÄŸlarÄ± sarsÄ±p galibiyetleri getirdi. Ã–zellikle teknik direktÃ¶r Ä°lhan Palut'un gÃ¶reve gelmesiyle Ã§Ä±kÄ±ÅŸa geÃ§en ikiliden Serdar, ilk golÃ¼nÃ¼ 11'inciÂ haftada 1-1 sona eren Btc Turk Yeni Malatyaspor maÃ§Ä±nda kaydetti. Serdar, ardÄ±ndan AnkaragÃ¼cÃ¼ (2), Antalyaspor, Denizlispor ve Konyaspor maÃ§larÄ±nÄ± boÅŸ geÃ§medi. Halil ise ilk golÃ¼nÃ¼ 14. haftada AnkaragÃ¼cÃ¼'ne karÅŸÄ± attÄ±. Galatasaray, Antalyaspor, BeÅŸiktaÅŸ ve Konyaspor Ã¶nÃ¼nde gol bulan 26 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu Ä°lhan Palut'un vazgeÃ§ilmezleri arasÄ±na adÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±.

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