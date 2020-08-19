GÃ¶ztepe KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n eski oyuncularÄ±ndan "BombacÄ±" lakaplÄ± Halil Kiraz'Ä±n cenazesi defnedildi.Â

DÃ¼n yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Halil Kiraz iÃ§in GÃ¼rsel Aksel StadÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶rende konuÅŸan GÃ¶ztepe KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mehmet Sepil, efsane ismin vefatÄ±nÄ±n TÃ¼rk futbolu, Ä°zmir ve GÃ¶ztepe iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k kayÄ±p olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Sepil, Halil Kiraz'Ä±n herkes tarafÄ±ndan sevildiÄŸini belirterek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"Ã‡ok az futbolcunun yapabildiÄŸi ÅŸeyleri bir Ã¶mre sÄ±ÄŸdÄ±rdÄ±. Halil AÄŸabey GÃ¶ztepe'de doÄŸdu, 15 yaÅŸÄ±nda burada ÅŸu anda bulunduÄŸumuz yerde futbola baÅŸladÄ± ve uzun yÄ±llar GÃ¶ztepe'ye hizmet etti. Emekli olduktan sonra da GÃ¶ztepe'de kaldÄ±. Onu bugÃ¼n son yolculuÄŸuna gÃ¶nderiyoruz. Bizim iÃ§in niye efsane, Ã§Ã¼nkÃ¼ kendisinin ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± deÄŸerler bugÃ¼n futbolumuzda, hayatÄ±mÄ±zda Ã¶zlenen deÄŸerler."Â

Halil Kiraz'Ä±n 5-6 ay Ã¶ncesine kadar GÃ¶ztepe maÃ§larÄ±nÄ±n tamamÄ±na gelmeye gayret gÃ¶sterdiÄŸini aktaran Sepil, "O bizim iÃ§in Ã¶rnek. Onun deÄŸerlerini GÃ¶ztepe'de hep yaÅŸatmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.Â

Kiraz'Ä±n takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±ndan Fevzi Zemzem de 1962 yÄ±lÄ±nda GÃ¶ztepe'ye transfer olduÄŸunu ve takÄ±mda Ã§ok gÃ¼zel bir ortamÄ±n bulunduÄŸunu belirterek, "Ä°yi ki gelmiÅŸim GÃ¶ztepe'ye. Birbirimizi seven bir ekiptik. ÃœÃ§ bÃ¼yÃ¼klerin cazip tekliflerini hepimiz reddettik." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â

Stattaki tÃ¶renin ardÄ±ndan Kiraz'Ä±n cenazesi, Hamidiye Camisi'nde ikindi vakti kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ZeytinalanÄ± MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.Â

Cenaze namazÄ±na Kiraz'Ä±n ailesi ile yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, AK Parti Ä°zmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP Ä°zmir Milletvekili Tacettin BayÄ±r, Konak Belediye BaÅŸkanÄ± AbdÃ¼l Batur, GenÃ§lik ve Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ NÃ¼ammer Uslu, GÃ¶ztepe KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mehmet Sepil ve Ä°zmir'deki spor kulÃ¼plerinin temsilcileri katÄ±ldÄ±.Â

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekiple 184 SÃ¼per Lig maÃ§Ä±na Ã§Ä±kan ve daha sonra teknik direktÃ¶r olarak da gÃ¶rev yapan "BombacÄ±" lakaplÄ± Halil Kiraz, 76 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.