2019-2020 sezonu bitiminden sonra Andre Castro, Beto, Deniz Kadah,Â Cameron Jerome, Wallace Reis, Kerem Atakan Kesgin'le yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran, kiralÄ±kÂ sÃ¶zleÅŸmesi biten Serdar GÃ¼rler'le tekrar anlaÅŸmayan GÃ¶ztepe'de Kamil Wilczek deÂ bonservisle Danimarka ekibi Kopenhag'a transfer oldu.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte, geÃ§en sezon devam ederken Leo Scwechlen, sezonÂ bittikten sonra da Celso Borges sÃ¶zleÅŸmelerini tek taraflÄ± feshetti. Bonservisi Medipol BaÅŸakÅŸehir'de bulunan Soner AydoÄŸdu'nun kiralÄ±kÂ sÃ¶zleÅŸmesini uzatan GÃ¶ztepe, Kocaelispor'dan Burak SÃ¼leyman, Hatayspor'danÂ Kubilay SÃ¶nmez'in ardÄ±ndan son olarak Yunanistan'Ä±n Aris takÄ±mÄ±ndan NijeryalÄ±ÂBrown Ideye'yi transfer etti.Â

GÃ¶ztepe'nin 45. yabancÄ±sÄ± Brown Ideye

SÃ¼per Lig'de ÅŸimdiye kadar 28 Ã¼lkeden 44 oyuncuya ÅŸans verenÂ GÃ¶ztepe'nin ilk NijeryalÄ± futbolcusu Brown Ideye oldu. Toplam 5 BrezilyalÄ± ismin forma giydiÄŸi GÃ¶ztepe'de Fransa'dan 4,Â Gana'dan 3, Arjantin, Cezayir, Fas, GÃ¼ney Afrika, Polonya, Portekiz veÂ Senegal'den 2 isim ÅŸans bulurken, Arnavutluk, BÃ¼yÃ¼k Britanya, Ã‡ekya, Danimarka,Â FildiÅŸi Sahili, Gabon, Gambiya, Ä°talya, Kongo, Kosta Rika, Macaristan, KuzeyÂ Makedonya, NorveÃ§, Paraguay, SÄ±rbistan, Slovakya, Slovenya ve Yugoslavya'dan iseÂ birer futbolcu mÃ¼cadele etti.

En fazla forma giyenler takÄ±mdan ayrÄ±ldÄ±

GÃ¶ztepe'nin SÃ¼per Lig'de tekrar mÃ¼cadele etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±Â 2017-2018'den bu yana takÄ±mda forma giyen ve bu sezon bitiminde yollarÄ±nÂ ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Andre Castro ile Beto, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte SÃ¼per Lig geÃ§miÅŸinde enÂ fazla maÃ§a Ã§Ä±kan yabancÄ± oyuncular konumunda bulunuyor. Castro'nun 96, Beto'nun ise 93 lig maÃ§Ä±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±Â ekipte bu 2 oyuncuyu 62 mÃ¼sabakayla BrezilyalÄ± Titi, 56 karÅŸÄ±laÅŸmayla SenegalliÂ Lamine Gassama ve 55 maÃ§la Gabonlu Andre Poko takip ediyor.

En golcÃ¼sÃ¼ JahovicÂ

GÃ¶ztepe'nin SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±kmasÄ±na katkÄ± saÄŸlayan Adis Jahovic,Â 2017-2018 sezonunda 18 maÃ§ta 14 gole imza atarak sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin en golcÃ¼Â yabancÄ± ismi oldu. O sezon ara transfer dÃ¶neminde takÄ±mdan ayrÄ±lan Jahovic'inÂ yerine transfer edilen Demba Ba'dan sonra GÃ¶ztepe forvetteki yabancÄ± isimlerdenÂ istediÄŸi verimi alamadÄ±. Jahovic 14 gol bulduÄŸu yabancÄ± isimler iÃ§inde Andre Castro ile CameronÂ Jerome sekizer, Demba Ba ile Nabil Ghilas yediÅŸer gole imza attÄ±.