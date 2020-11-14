Göztepe’nin istikrar abidesi Halil

Berke Mankır - Milliyet Ege



Süper Lig ekiplerinden Göztepe kaptanı Halil Akbunar, son 3 sezonda takımda en fazla görev alan oyuncu olarak dikkat çekiyor. 2018/2019, 2019/2020 ve 2020/2021 futbol sezonunda 74 kez sarı kırmızılı formayı terleten 27 yaşındaki oyuncu, bu alanda zirvede yer aldı. Göz Göz’de dokuzuncu sezonunu geçiren Akbunar, bu son 3 sezonluk süre zarfında 12 gol ve 7 asist ile oynadı. Futbola Balçova İdman Yurdu’nda başlayan orta saha oyuncusu, 2010/2011 sezonunda Antalyaspor altyapısına transfer oldu. 2011/2012’de yeniden İzmir’e dönen Halil, Göztepe U21 takımında görev aldı. 2015 yılında Elazığspor’a kiralanan Halil, Göztepe’ye geri döndükten sonra takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı.



Göztepe tarihine geçti



İzmir ekibinin Süper Lig’e çıkmasında önemli pay sahibi olan solak orta saha, Göztepe’nin Gürsel Aksel Stadı’na kavuştuğu ve Beşiktaş’ı 2-1’lik skorla mağlup ettiği ilk mücadelede gol sevinci yaşadı. Stadyumun açılış karşılaşmasında gol perdesini aralayan Halil, Göztepe’nin evindeki ilk mücadelede takımının ilk golüne imza atarak kulüp tarihine geçti. Bu sezon Göztepe’nin çıktığı 7 maçın tamamında ilk 11’de görev alan Halil, oyunda kaldığı süre boyunca 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Halil’in Göztepe ile 30 Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.