Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGöztepe Haberleri Göztepe'nin rakibi Denizlispor!
11.09.2020 - 11:15 |

Göztepe'nin rakibi Denizlispor!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2020-2021 sezonu ilk maçında yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

Göztepe'nin rakibi Denizlispor!
ABONE OL

Geçen sezon devam ederken Leo Scwechlen'in sözleşmesini tek taraflı feshettiği Göztepe'de sezon tamamlandıktan sonra Andre Castro, Beto, Deniz Kadah, Cameron Jerome, Wallace Reis, Serdar Gürler, Kerem Atakan Kesgin, Kamil Wilczek, Celso Borges ve Hüseyin Bulut'un yanı sıra Menemenspor'da kiralık olarak forma giyen Samed Ali Kaya ile yollar ayrıldı. 

İzmir temsilcisinde kaleci Göktuğ Bakırbaş Ümraniyespor'a, Yusuf Talum da Menemenspor'a kiralandı. Transfer döneminde kaleci İrfan Can Eğribayat, Kubilay Sönmez, Burak Süleyman, Cherif Ndiaye, Brown Ideye ve Dzenan Burekovic'i kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılı ekip, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Göztepe, 2020-2021 sezonu ilk maçında yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun düdük çalacağı müsabakada Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekipte Stefano Napoleoni'nin sakatlığı bulunuyor. Göztepe'nin yarınki müsabakaya İrfan Can Eğribayat, Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Kubilay Sönmez, Tripic, Mossoro ve Brown ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.

Göztepenin rakibi Denizlispor

Sivasspor, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Halkbank, Balkan Şampiyonluğu için mücadele edecek
    Halkbank, Balkan Şampiyonluğu için mücadele edecek
  2. MotoGP'de heyecan San Marino'da devam edecek
    MotoGP'de heyecan San Marino'da devam edecek
  3. Lakers seride avantajı ele geçirdi
    Lakers seride avantajı ele geçirdi
  4. Süper Lig'de 2020-2021 sezonu başlıyor! İşte yeni kurallar
    Süper Lig'de 2020-2021 sezonu başlıyor! İşte yeni kurallar
  5. 2. ve 3. Lig kulüplerinde Misli.com sevinci: Can suyu oldu
    2. ve 3. Lig kulüplerinde Misli.com sevinci: Can suyu oldu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arkas Spor, Efeler Ligi'ne Galatasaray HDI Sigorta maçıyla başlayacak

Arkas Spor, Efeler Ligi'ne Galatasaray HDI Sigorta maçıyla başlayacak

Arda Turan 3 bin 403 gün sonra Galatasaray formasıyla

Arda Turan 3 bin 403 gün sonra Galatasaray formasıyla

Formula 1'de heyecan İtalya'da devam edecek

Formula 1'de heyecan İtalya'da devam edecek

Sıradaki Haber