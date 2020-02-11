GÃ¶ztepe'ye gÃ¼ven veren istatistik

SÃ¼per Lig'de geÃ§en hafta GÃ¼rsel Aksel StadÄ±'nda oynamasÄ± gereken Ã‡aykur Rizespor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± kÃ¶tÃ¼ hava ÅŸartlarÄ±ndan dolayÄ± rakibin Ä°zmir'e gelememesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen GÃ¶ztepe, cumartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± Ä°ttifak Holding Konyaspor'a odaklandÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar rakibiyle SÃ¼per Lig'de oynadÄ±ÄŸÄ± son 5 maÃ§Ä± da kaybetmedi. Konyaspor'a karÅŸÄ± evindeki 3 mÃ¼sabakayÄ± da kazanan GÃ¶z-GÃ¶z, deplasmanlardan da puanla dÃ¶nmeyi baÅŸardÄ±. Ä°zmir ekibi tam 14 yÄ±l sonra mÃ¼cadele ettiÄŸi SÃ¼per Lig'in 2017-2018 sezonunda Konyaspor'u Bornova Aziz KocaoÄŸlu StadÄ±'nda Jahovic'in golÃ¼yle 1-0 yendi.

Konya'daki karÅŸÄ±laÅŸma ise 1-1'lik beraberlikle sonuÃ§landÄ±. GÃ¶ztepe geÃ§en sezon da yine Ä°zmir'deki maÃ§Ä± 3-2 kazanmayÄ± baÅŸardÄ±. Deplasmanda rakibiyle bir kez daha 1-1 berabere kalan Ä°zmir temsilcisi puanÄ± kaptÄ±. Bu sezon da 5. haftada Konyaspor'u sahasÄ±nda tek golle geÃ§erek ilk galibiyetini alan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar rakibine karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kurdu. Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Konyaspor deplasmanÄ±na mutlak galibiyet iÃ§in Ã§Ä±kacaklarÄ±nÄ± ifade eden teknik direktÃ¶r Ä°lhan Palut, "Biz en iyi ÅŸekilde karÅŸÄ±laÅŸmaya hazÄ±rlanÄ±yoruz. TaraftarÄ±mÄ±zÄ± sevinderecek bir skor alacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu. GÃ¶ztepe'de cezalÄ± Beto'nun yanÄ± sÄ±ra sakatlÄ±klarÄ± sÃ¼ren stoperler Reis ve AtÄ±nÃ§ maÃ§ta forma giyemeyecek.Â

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