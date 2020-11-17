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17.11.2020 - 13:45 | | Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

Göztepe'ye teselli

Süper Lig'de sezona milli maçlar nedeniyle verilen arada, sakatlığı bulunan futbolcuların çokluğunun yanı sıra Başkan Mehmet Sepil, 2 futbolcu ve 1 teknik ekip çalışanının koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının moral bozukluğunu yaşayan Göztepe, biraz olsun teselli buldu.

Göztepe'ye teselli
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Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan isimlerden Mihojevic ve Murat Paluli iyileşip kontrollü olarak takımla antrenmanlara başlarken, koronavirüsle boğuşan Başkan Sepil ve futbolcuların durumlarının iyi olması yüreklere su serpti. Semptomları atlatan 65 yaşındaki Sepil'in karantina süreci de hafta içinde dolacak.

Virüse yakalanan futbolcuların durumlarının da iyi olduğu, izolasyon altında 14 günlük karantina süresinin bitmesini bekledikleri öğrenildi. Özellikle defans hattındaki sakatlıklarla savunma kurgusunda sıkıntı yaşayan teknik direktör İlhan Palut'un yüzünün sakatlığı nedeniyle Bosna Hersek Milli Takımı'ndan da çıkan stoper Mihojevic ve sağ bek Murat'ın iyileşmesiyle güldüğü belirtildi. Göz-Göz'de sağ bek Gassama, stoperler Atınç ve Alpaslan, golcü Ideye ile orta saha oyuncusu Batuhan'ın ise sakatlıkları sürüyor. İlhan Palut'un sezonun formda ismi Atınç'ın yokluğunda pazar günü Ankaragücü maçında stoperde Titi'ye şans vereceği, Gassama'nın yerine ise Obinna veya durumuna göre iyileşen Murat'ı oynatacağı öğrenildi.

Göztepeye teselli

 

 

 

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