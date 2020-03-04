NorveÃ§'in Viking takÄ±mÄ±ndan gelen sol kanat Tripic, ligde sadece 2 maÃ§a Ã§Ä±kabildi. Antalyaspor ve son Kayserispor mÃ¼sabakalarÄ±nda oyuna sonradan giren HÄ±rvat asÄ±llÄ± NorveÃ§li oyuncu toplam 15 dakika sahada kalabildi. Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda ise Antalyaspor'a karÅŸÄ± forma giyen 27 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu 46 dakika sahada kalÄ±p 1 gol attÄ±. GÃ¶ztepe'ye gelir gelmez sakatlÄ±k kabusuyla karÅŸÄ±laÅŸan Tripic, yedek kulÃ¼besine demir attÄ±.Â

Bu sezon forvet oyuncularÄ±ndan bir tÃ¼rlÃ¼ randuman alamayan GÃ¶ztepe'ye ÅŸu ana kadan Wilczek de Ã§are olamadÄ±. Danimarka'nÄ±n Brondby ekibinden gelen PolonyalÄ±, SÃ¼per Lig'de 5 kez sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formayÄ± giydi. Konyaspor ve Gaziantep FK maÃ§larÄ±na 11'de baÅŸlayan, BeÅŸiktaÅŸ, Denizlispor ve Kayserispor karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda ise sonradan oyuna giren 32 yaÅŸÄ±ndaki forvet gol atamazken, toplam 182 dakika oynadÄ±. Ä°kinci yarÄ±da 8 hafta geride kalmasÄ±na raÄŸmen iki oyuncunun henÃ¼z takÄ±ma uyum saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, taraftarlar da hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Cumartesi gÃ¼nÃ¼ oynayacaÄŸÄ± BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren GÃ¶ztepe'de Kayserispor maÃ§Ä±nda sakatlanan Alpaslan'Ä±n durumu belirsiz.

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