Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Granada, 38'lik golcü Jorge Molina'yı transfer etti
25.08.2020 - 16:32 | | İSTANBUL (AA) -

Granada, 38'lik golcü Jorge Molina'yı transfer etti

La Liga ekibi, Getafe'den ayrılan tecrübeli forvet Jorge Molina'yı kadrosuna kattı.

Granada, 38'lik golcü Jorge Molina'yı transfer etti
ABONE OL

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Granada, Getafe'den ayrılan tecrübeli forvet Jorge Molina'yı kadrosuna kattı.

Granada Kulübü, 38 yaşındaki İspanyol golcü futbolcu Molina ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Daha önce İspanya'da Alcoyano, Benidorm, Gandia, Poli Ejido, Elche ve Real Betis formaları giyen Molina, 2016'dan bu yana Getafe'de görev yapıyordu.

Molina, geçen sezon Getafe'de 42 maça çıkmış ve 7 gol atmıştı.

Granada, 38lik golcü Jorge Molinayı transfer etti

 İşte Beşiktaş'ın 2020-21 Sezonu Formaları 

    Fenerbahçe'deki barbekü partisi düzenlendi...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | FIFA, kulüplere milli takımlara oyuncu göndermeme hakkı tanıdı
      Son dakika | FIFA, kulüplere milli takımlara oyuncu göndermeme hakkı tanıdı
    2. Granada, 38'lik golcü Jorge Molina'yı transfer etti
      Granada, 38'lik golcü Jorge Molina'yı transfer etti
    3. Zaman yaklaşıyor! PAOK Beşiktaş maşı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
      Zaman yaklaşıyor! PAOK Beşiktaş maşı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    4. Transfer haberleri | Jakub Moder: Lech Poznan'da kalmak istiyorum
      Transfer haberleri | Jakub Moder: Lech Poznan'da kalmak istiyorum
    5. Gözbaşı: Ben Rienstra, Fortuna Sittard'a gidiyor!
      Gözbaşı: Ben Rienstra, Fortuna Sittard'a gidiyor!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Özmen: Denis Alibec için teklif yaptık

    Özmen: Denis Alibec için teklif yaptık

    Mustafa Akgören: Puan sildirme ve küme düşürme cezası an meselesi

    Mustafa Akgören: Puan sildirme ve küme düşürme cezası an meselesi

    Transfer haberi | Lille'de Zeki Çelik'in halefi Serkan Asan

    Transfer haberi | Lille'de Zeki Çelik'in halefi Serkan Asan

    Hamza Yerlikaya'dan Formula 1 yorumu

    Hamza Yerlikaya'dan Formula 1 yorumu

    Sıradaki Haber