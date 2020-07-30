Greg Monroe, Khimki Moskova'da

THY Euroleague ekiplerinden Khimki Moskova, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna ABD'li pivot Greg Monroe'yu kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Monroe ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 30 yaşındaki basketbolcu, ilk Avrupa deneyimini geçtiğimiz sezon Alman temsilcisi Bayern Münih ile geçirdi. Monroe, Münih ile Euroleague'de 12.9 sayı, 6.8 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Başarılı oyuncu 2010 yılında NBA draftlarında 1. tur 7. sıradan Detroit Pistons tarafından seçildi. Greg Monroe ayrıca NBA'de Milwaukee Bucks, Phoenix Suns, Boston Celtics, Toronto Raptors ve Philadelphia 76ers takımlarında da forma giydi.

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