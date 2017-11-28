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28.11.2017 - 11:16 |

Gregg Popovich'i zor tuttular! Çıldırdı...

San Antonio Spurs'un Dallas Mavericks'i 115-108 yendiği maçta, Gregg Popovich sahadan atıldı.

Gregg Popovich'i zor tuttular! Çıldırdı...
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AT&T Center'da oynanan maçta LaMarcus Aldridge 22 sayı, 10 ribaund ile double double yaptı, Pau Gasol de 25 sayı, 6 ribaund, 4 asistlik bir performans sergiledi.

En son 3 Mayıs'ta Houston Tockets'a karşı Batı Konferansı yarı final maçına çıkan Tony Parker 14 dakikada 6 sayı, 4 asistle başladı.

Spurs koçu Gregg Popovich ikinci çeyreğin ortalarında iki teknik faulle diskalifiye edildi. Hakemin dışarı çıkan topta ters yönü göstermesi üzerine çıldıran Popovich'i asistanı Messina tutmaya çalıştı ama başaramadı.

Dallas Mavericks'te Wesley Mathews 19 sayı (5/6 üçlük), Dennis Smith Jr. 19 sayı, 5 asistle mücadele etti. (Basketfaul)

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