Gregg Popovich'ten George Floyd tepkisi!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden San Antonio Spurs'Ã¼n baÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Gregg Popovich, ABDâ€™nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine tepki gÃ¶sterdi.Â

San Antonio Spurs'Ã¼n Twitter hesabÄ±ndan video yayÄ±mlayan deneyimli baÅŸantrenÃ¶r Popovich, "Bu yaÅŸanan trajediden Ã¶ÄŸrenmemiz gereken Ã§ok ÅŸey var. Olaylara neden olan polis memurunun videodaki yÃ¼zÃ¼ne bakÄ±n. Her gÃ¼n iÅŸine giden ve bunu kayÄ±tsÄ±zlÄ±kla yapan beyaz insan, diziyle birinin boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±karak ona ders verebileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Ve bunu gÃ¶revi iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sanarak kendince haklÄ± olduÄŸuna da inanÄ±yor. Bir beyaz olarak bunlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmekten utanÄ±yorum. Bunlar, siyahileri linÃ§ etmekten baÅŸka bir ÅŸey deÄŸil." ifadelerini kullandÄ±.Â

YaÅŸanan haksÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± beyaz vatandaÅŸlarÄ±n da ses Ã§Ä±karmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Popovich, "Hepimiz gerÃ§ekleri ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in sesimizi yÃ¼kseltmeliyiz. SonuÃ§larÄ± ne olursa olsun, bunu yapmalÄ±yÄ±z. Siyahiler bu Ã¼lkede 400 yÄ±ldÄ±r aynÄ± acÄ±yÄ± omuzlarÄ±nda taÅŸÄ±yor. Israr, sabÄ±r ve siyahi insanlarÄ±n Ã§abalarÄ±yla bu Ã¼lke geliÅŸti. Bundan sonra ne olacak? Ä°ki siyahi insanÄ±n daha boÄŸazÄ±nÄ±n sÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ± mÄ± bekleyeceÄŸiz? HiÃ§ sanmÄ±yorum, buna izin verilmemeli. Ãœlkemiz bÃ¼yÃ¼k sorunlar yaÅŸÄ±yor. Bu sorunlarÄ±n temelinde ise Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k var." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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