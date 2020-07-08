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08.07.2020 - 14:45 |

Gremio, Fenerbahçe'nin Jailson'u satmasını bekliyor!

Fenerbahçeli Jailson’un durumunun, eski takımı tarafından yakından takip edildiği ortaya çıktı. Brezilya’dan Gauchazh’nin haberine göre oyuncunun sarı-lacivertli ekipten gönderilmesi bekleniyor ve Gremio Kulübü bu süreci yakından takip ediyor.

Gremio, Fenerbahçe'nin Jailson'u satmasını bekliyor!
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Jailson’un son dönemlerde yaptığı hatalarla gündeme geldiği ve futboluyla eleştiriler aldığı bilgisine haberde yer verildi. Bir başka Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo’nun kadroya katılmasıyla 24 yaşındaki oyuncunun forma giyme şansının azaldığı, Jailson’un oynadığı maçlardaysa yaptığı hatalar nedeniyle sosyal medyada taraftarlar tarafından eleştirildiğine dikkat çekildi.

Gremio, Fenerbahçenin Jailsonu satmasını bekliyor

Sarı-lacivertlilerin 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Brezilyalı futbolcudan, eski kulübünün yeni bir pay beklentisi bulunduğu bildirildi. Fenerbahçe’nin futbolcuyu bu transfer döneminde başka bir takıma göndermesinin beklendiğine işaret edilirken, böyle bir transferde bonservis bedelinin yüzde 20’sinin Gremio’ya gideceği belirtildi.

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Gremio Kulübü’nün bu yüzden futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. Finansal açıdan kulüplerin sıkıntı çektiği bir dönemde, kendilerine yeni bir gelir sağlayacak olmasından dolayı Jailson’un satışının gerçekleşmesini bekledikleri vurgulandı.

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