'Griezmann, Barcelona'ya gitmekle hata yaptı'

Barcelona'nın eski oyuncusu Jeremy Mathieu, vatandaşı Antoine Griezmann'ın Atletico Madrid'den ayrılarak Barcelona'ya katılmasını 'hata' olarak yorumladı.

RAC1'e açıklamalar yapan Mathieu, "Griezmann Atletico seviyesinde değil. Bence Barcelona'ya gitmesi bir hata. Atletico'da o çok önemli bir parçaydı ve Barça'da bu kadar önemi var mı bilmiyorum."

2019 yılında Madrid ekibinden Barcelona'ya transfer olan Fransız yıldız, Atletico'daki performansını Katalan ekibinde de göstermek için uğraşıyor fakat orada bıraktığı izi, istiktarını henüz Barcelona'da yakalayabilmiş değil.