Grosskreutz: ‘Galatasaray transferi kariyerimi bitirdi’

Galatasaray tarihinin en talihsiz transferlerinden bir tanesi olan Kevin Grosskreutz’un futbol kariyeri, henüz 32 yaşında bitme noktasına geldi. 2015 yazında Borussia Dortmund’dan sarı-kırmızılı ekibe gelen oyuncunun FIFA’ya gönderilen evraklarında sorun çıktığı için oynamasına engel çıkmış, Alman futbolcu tek maçta forma giyemeden Cim Bom’dan ayrılmıştı.

3. lig ekibinden ayrıldı, kulüpsüz kaldı

Sonrasında Stuttgart’a giden oyuncu son olarak Almanya 3. Lig ekiplerinden Uerdingen’de forma giyiyordu. Ancak Kevin Grosskreutz’un bu takımla da yolları ayrıldı ve şu an itibariyle kulüpsüz kaldı. Alman basınına açıklamalar yapan deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılılara transferi ve o transferin kariyerine etkisi ile ilgili de değerlendirmede bulundu.

‘Transferin son günüydü, kesinlikle hataydı’

Sport1’e konuşan Kevin Grosskreutz ‘Galatasaray’a transferin kariyerini mi bitirdi?’ şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

“Evet bunu söyleyebilirsiniz. Galatasaray tercihim bir nebze kariyerimi bitirdi. Ayrıca önemli bir tecrübeydi de… Transfer döneminin son günü olduğu için oraya gitmek konusunda acele bir karar verdim. Bu kesinlikle bir hataydı. Sonrasında Stuttgart dönemi ise benim için iyi geçti”.

Panzerlerle kupayı kaldırdı

Joachim Löw’ün beğendiği futbolcular arasında yer alan Kevin Grosskreutz, altı kez Almanya Milli Takımı forması giydi. Grosskreutz, Alman Milli Takımı'nın 2014 Dünya Kupası’nı kaldırdığı kadrosundaki isimlerden bir tanesiydi.