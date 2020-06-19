Guardiola ayrılığı resmen duyurdu! Leroy Sane...

100 gün sonra yeniden başlayan Premier Lig'de; Manchester City'de sözleşme sıkıntısı baş gösterdi. BBC'nin geçtiği haberde; Manchester City Menajeri Pep Guardiola; herkesin merakla beklediği Leroy Sane için flaş bir açıklama yaptı.

Guaridola, Sane'nin sözleşme yenilemeyi kabul etmediğini belirtti. Tecrübeli teknik adam; "Leroy Sane uzun süredir bizle değildi. Sakatlığı vardı. Şimdi antrenmanlarda ve maç kadrolarında bizle. Ancak sözleşme uzatma konusunu reddetti. Kulüp en az 2 ya da 3 kez konuştu ama kabul etmedi" diye konuştu.

Normalde sözleşmesi 2021'de bitecek olan Sane'nin takımdan gidebileceği kaydeden Guardiola, "Eğer bir kulüp teklif ederse ve City'de kabul ederse; Sane gider. Ancak teklif gelmezse de sözleşme sonuna kadar bekler" yorumunu yaptı.