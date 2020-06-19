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19.06.2020 - 16:01 |

Guardiola ayrılığı resmen duyurdu! Leroy Sane...

Manchester City'de Leroy Sane konusunda sürpriz bir durum yaşandı. Guardiola; ayrılık sinyali vererek, "Sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

100 gün sonra yeniden başlayan Premier Lig'de; Manchester City'de sözleşme sıkıntısı baş gösterdi. BBC'nin geçtiği haberde; Manchester City Menajeri Pep Guardiola; herkesin merakla beklediği Leroy Sane için flaş bir açıklama yaptı.

Guaridola, Sane'nin sözleşme yenilemeyi kabul etmediğini belirtti. Tecrübeli teknik adam; "Leroy Sane uzun süredir bizle değildi. Sakatlığı vardı. Şimdi antrenmanlarda ve maç kadrolarında bizle. Ancak sözleşme uzatma konusunu reddetti. Kulüp en az 2 ya da 3 kez konuştu ama kabul etmedi" diye konuştu.
Normalde sözleşmesi 2021'de bitecek olan Sane'nin takımdan gidebileceği kaydeden Guardiola, "Eğer bir kulüp teklif ederse ve City'de kabul ederse; Sane gider. Ancak teklif gelmezse de sözleşme sonuna kadar bekler" yorumunu yaptı.

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Guardiola ayrılığı resmen duyurdu Leroy Sane...

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