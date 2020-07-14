Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Guardiola: "Manchester City, özür dilenmeyi hak ediyor"
14.07.2020 - 21:56 |

Guardiola: "Manchester City, özür dilenmeyi hak ediyor"

UEFA tarafından Manchester City'ye verilen iki yıl Avrupa kupalarından men cezasının CAS tarafından kaldırılmasının ardından takımın teknik direktörü Pep Guardiola açıklamalarda bulundu.

Guardiola: "Manchester City, özür dilenmeyi hak ediyor"
ABONE OL

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS), UEFA tarafından Manchester City'ye verilen iki yıl Avrupa kupalarından men cezasını kaldırmasını değerlendiren takımın teknik direktörü Pep Guardiola, "Manchester City, özür dilenmeyi hak ediyor." dedi. 

Basın toplantısı düzenleyen İspanyol teknik adam, Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle Manchester City'ye verilen cezanın haksız olduğunu ve CAS'ın bu hatayı düzelttiğini belirterek, "Bu karar sayesinde futbol için güzel bir gün oldu." ifadesini kullandı. 

CAS'ın cezayı kaldırmasını eleştiren Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp ve Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho'ya cevap veren Guardiola, "Jose ve diğer teknik adamlar, UEFA'nın verdiği cezadan kendilerinin de zarar gördüğünü anlamalı. Bu nedenle tüm teknik direktörlerden özür dilenmeli. Yanlış bir şey yapsaydık UEFA ve CAS zaten gerekeni yapardı ama hata yapmadık. Kendimizi savunduk ve doğru olan gerçekleşti. Manchester City, özür dilenmeyi hak ediyor." şeklinde konuştu.

Guardiola: Manchester City, özür dilenmeyi hak ediyor

 Karar hakkında değerlendirmede bulunan teknik adamlardan Klopp, "Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek olmasından mutluyum ancak dünün futbol için güzel bir gün olduğunu düşünmüyorum. FFP kuralları takımları ve rekabeti koruyor. Bu kurallar, başlangıçta kimsenin fazla para harcamaması için güzel bir fikirdi. Kulüpler doğru kaynaklara harcama yaptıklarından emin olmalılar. Umarım FFP kuralları kalır, çünkü size gidebileceğiniz ancak geçemeyeceğiniz sınırlar koyar, bu da futbol için güzel." ifadelerini kullanmıştı. 

Mourinho ise "Manchester City suçsuzsa neden 10 milyon avro para cezası aldı? Suçlularsa, Avrupa kupalarından men edilmeliler. Suçlu olup olmadıklarını bilmiyorum ama utanç verici bir karar." şeklinde görüş belirtmişti.

Manchester City'nin 2019-20 Sezonu En İyi Golleri

    Beşiktaş'a geri dönen Oğuzhan Özyakup çalışmalarına devam ediyor...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Başkan Nihat Tazearslan: "Selçuk İnan ile görüşme oldu"
      Başkan Nihat Tazearslan: "Selçuk İnan ile görüşme oldu"
    2. TFF 2. Lig'de play-off maç programı belli oldu
      TFF 2. Lig'de play-off maç programı belli oldu
    3. Son dakika | Galatasaray, Ertuğrul Erdoğan ile 1+1 yıllığına anlaştı!
      Son dakika | Galatasaray, Ertuğrul Erdoğan ile 1+1 yıllığına anlaştı!
    4. Bakan Kasapoğlu'ndan olimpiyat vizesi alan sporculara tebrik
      Bakan Kasapoğlu'ndan olimpiyat vizesi alan sporculara tebrik
    5. Son dakika | Galatasaray'da 7 isim PFDK'ya sevk edildi!
      Son dakika | Galatasaray'da 7 isim PFDK'ya sevk edildi!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    SON DAKİKA | Süper Lig'in 33. haftasında değişiklik yapıldı!

    SON DAKİKA | Süper Lig'in 33. haftasında değişiklik yapıldı!

    Son dakika | Galatasaray, yabancı kuralının iptali için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu!

    Son dakika | Galatasaray, yabancı kuralının iptali için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu!

    Leicester City'de Çağlar Söyüncü sezonu kapattı!

    Leicester City'de Çağlar Söyüncü sezonu kapattı!

    Michael Frey açıkladı! "İstanbul'a döneceğim"

    Michael Frey açıkladı! "İstanbul'a döneceğim"

    Sıradaki Haber