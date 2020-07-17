Guardiola Manchester City'de tarih yazdı!

Manchester City ile sezonu 2. sırada tamamlayacak olan Pep Guardiola, yine de tarih yazdı. 2016’dan beri Manchester City’nin başında olan Guardiola, Premier Lig’de ilk 150 maçta 111 galibiyete ulaşarak rekor kırdı. 150 maçlık başlangıç süreleri ele alındığında en iyi başlangıcı yapan Katalan teknik direktör, Jose Mourinho, Jurgen Klopp, Alex Ferguson ve Kenny Dalglish gibi önemli isimleri geçti. Bu süreçte Alex Ferguson bile 90 galibiyette kalırken, Mourinho da 105 galibiyette kalmıştı. Liverpool’la şampiyon olan Klopp da 95 galibiyet gördü.

Rekor City’de kaldı!

İngiltere Premier Ligi’nde şampiyonluğu garantileyen Liverpool, önceki gün Arsenal’e 2-1 kaybederek 93 puanda kaldı ve Manchester City’nin 2017-2018 sezonunda 100 puana ulaşarak kırdığı rekoru geçme şansını kaybetti.

Maçtan sonra alınan sonucu ve kaçan rekoru değerlendiren Jurgen Klopp, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada konuyu değerlendirdi ve “93 puandayız ve çok erken bir şampiyonluk yaşadık. 100 puan veya daha fazlasına ulaşamayacağız diye bundan olumsuz bir sonuç çıkaracak değilim. Futbolcular olağanüstü bir sezon geçirdiler ve kimse bunu onlardan çekip alamaz” dedi.

Alman teknik adam, ligde Chelsea ve Newcastle United ile oynayacakları son iki maçı kazanarak sezonu 99 puanla tamamlamak istediklerini kaydetti.

En çok ManU'ya yaradı

FIFA ve IFAB tarafından 2021’in sonuna kadar devam etmesi onaylanan 5 değişiklik hakkı en çok Manchester United’a yaradı. Times’ın yaptığı araştırmada Premier Lig temsilcisi, pandemi sonrasında yürürlüğe giren bu değişiklik hakkını en çok kullanan takım oldu. ManU’da menajer Ole Gunnar Solskjaer, ortalama olarak 4.8’i yakaladı. Bu değişiklik hakkının faydasını da gören Kırmızı Şeytanlar, bu süreçte 6 karşılaşmada 4 galibiyet aldı 2 beraberlik yaşadı ve hiç kaybetmedi. Premier Lig’de de bu dönemdeki en başarılı takım Manchester United oldu.

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