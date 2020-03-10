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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Guardiola: Taraftar olmadan oynamamayı tercih ederim
10.03.2020 - 20:21 | | İSTANBUL (AA)

Guardiola: Taraftar olmadan oynamamayı tercih ederim

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle müsabakaların seyircisiz oynanması yerine ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Guardiola: Taraftar olmadan oynamamayı tercih ederim

İspanyol teknik adam, yarın Arsenal'ı ağırlayacakları lig maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İspanya ve İtalya'da maçların seyircisiz oynanmaya başlandığını hatırlatan Guardiola, bu uygulamanın İngiliz futboluna da kısa süre içinde geleceğini düşündüğünü belirtti.

Guardiola, "Eğer taraftarlar maçlarımızı izlemeye gelemiyorsa oynamanın bir anlamı yok. Onlar olmadan oynamamayı tercih ederim." ifadelerini kullandı.

UEFA'dan böyle bir talimat gelmesi durumunda oynamak zorunda olduklarını aktaran Guardiola, "Taraftarlarımızla beraber oynamak isteriz. Virüs tehlikesi daha da uzarsa futbolun bir anlamı yok. Sağlık hayattaki en önemli şeydir." şeklinde konuştu.

Guardiola: Taraftar olmadan oynamamayı tercih ederim

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