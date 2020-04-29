Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Guardiola'dan Bjelica'ya övgü dolu sözler
29.04.2020 - 15:44 |

Guardiola'dan Bjelica'ya övgü dolu sözler

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayı olarak gündemde duran Nenad Bjelica'ya Pep Guardiola'nın yorumları dikkat çekiyor. Hırvat teknik adamın Dinamo Zagreb'le Atalanta'yı yendiği maç Guardiola'nın beğensini toplamıştı.

Guardiola'dan Bjelica'ya övgü dolu sözler
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

 Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktör adayı Nenad Bjelica için Pep Guardiola'nın övgü dolu sözleri dikkat çekiyor. Avrupa futbolunun önemli teknik adamlarından Guardiola, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde rakip oldukları Bjelica'lı Dinamo Zagreb'i çok beğendiğini anlatmıştı.

Özellikle Dinamo Zagreb'in sezonun flaş takımı Atalanta'yı 4-0 yenmesi UEFA'da bile yer alırken Guardiola, Bjelica'nın katkılarına dikkat çekmişti.

Bjelica ile karşılaştıkları maçlarda da samimi görüntüler veren Pep Guardiola beğendiği bir isim olduğunu aktarmıştı. Manchester City'nin teknik patronu Bjelica'nın takımını ve tarihi Atalanta zaferini şu ifadeleri kullanarak tarif ediyor:

"Arkada 5'li gibi durdular ama rakibe 4 gol attılar. Birçok varyasyonu olan bir takım. Formasyonlarını değiştirebilen bir takım. Biz de bu formasyonlarına takılı kalmadan hazırlanmalıyız. Güçlü bir takım. Özellikle orta sahada presli ve agresifler. Hücumda da merkez forvetleri agresif, presli. Ayrıca bir diğer önemli özellikleri; hızlı oyuncularla çok iyi kontra ataklara çıkıyorlar. Zor ve odaklanılması gereken bir rakip."

Guardiola'dan corona virüs yorumu

Guardioladan Bjelicaya övgü dolu sözler

    Zeynep Demirel ve kızının keyifli anlarını izliyoruz...
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Belarus Kupası'nda yarı final rövanşları!

    Belarus Kupası'nda yarı final rövanşları!

    Emre Çolak'ın gözü Galatasaray'da

    Emre Çolak'ın gözü Galatasaray'da

    Pape Gueye 5 yıllığına Watford'ta! Resmen...

    Pape Gueye 5 yıllığına Watford'ta! Resmen...

    Younes Belhanda'dan flaş indirim kararı!

    Younes Belhanda'dan flaş indirim kararı!

    Sıradaki Haber