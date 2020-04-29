Guardiola'dan Bjelica'ya övgü dolu sözler

Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktör adayı Nenad Bjelica için Pep Guardiola'nın övgü dolu sözleri dikkat çekiyor. Avrupa futbolunun önemli teknik adamlarından Guardiola, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde rakip oldukları Bjelica'lı Dinamo Zagreb'i çok beğendiğini anlatmıştı.

Özellikle Dinamo Zagreb'in sezonun flaş takımı Atalanta'yı 4-0 yenmesi UEFA'da bile yer alırken Guardiola, Bjelica'nın katkılarına dikkat çekmişti.

Bjelica ile karşılaştıkları maçlarda da samimi görüntüler veren Pep Guardiola beğendiği bir isim olduğunu aktarmıştı. Manchester City'nin teknik patronu Bjelica'nın takımını ve tarihi Atalanta zaferini şu ifadeleri kullanarak tarif ediyor:

"Arkada 5'li gibi durdular ama rakibe 4 gol attılar. Birçok varyasyonu olan bir takım. Formasyonlarını değiştirebilen bir takım. Biz de bu formasyonlarına takılı kalmadan hazırlanmalıyız. Güçlü bir takım. Özellikle orta sahada presli ve agresifler. Hücumda da merkez forvetleri agresif, presli. Ayrıca bir diğer önemli özellikleri; hızlı oyuncularla çok iyi kontra ataklara çıkıyorlar. Zor ve odaklanılması gereken bir rakip."

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