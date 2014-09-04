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04.09.2014 - 13:07 |

Guardiola'dan Luis Enrique'ye güvenoyu

Bayern Münih Teknik Direktörü Pep Guardiola, "Barcelona'da benim kadar başarılı olabilir. Hatta, başardıklarımdan daha fazlasını yapacak" dedi.

Guardiola'dan Luis Enrique'ye güvenoyu
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Bayern Münih Teknik Direktörü Pep Guardiola, eski takımı Barcelona'yı çalıştıran Luis Enrique'nin kendi döneminden daha da başarılı olacağını iddia etti.

Barcelona'yı çalıştırdığı 2008-12 sezonlarında takımıyla 3 lig şampiyonluğu yaşayıp, 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Guardiola, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Barcelona'nın yeni teknik direktörü Enrique'ye büyük güven duyduğunu belirtti.

Uzun yıllar Barcelona forma giymesinin ardından aynı kulüpte teknik direktörlük yapma fırsatını bulan Enrique'yi kendine benzeten Guardiola, "Barcelona'daki profilimiz zaten uyuşuyor ve benim kadar başarılı olabilir. Hatta, başardıklarımdan daha fazlasını yapacak" değerlendirmesinde bulundu.

Barcelona'nın kendi oyun sistemi ve felsefesiyle oynamasının kulüp için önemli ve bilinen bir durum olduğunu belirten Guardiola, "Bence Luis Enrique de bu sistemin üzerinden takımını şekillendirecek" dedi.

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