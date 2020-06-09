Guardiola'nÄ±n yardÄ±mcÄ±sÄ± Juan Manuel Lillo oldu

Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de teknik direktÃ¶r Josep Guardiola'nÄ±n yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Juan Manuel Lillo getirildi.Â

Manchester City KulÃ¼bÃ¼, 54 yaÅŸÄ±ndaki Ä°spanyol Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± Juan Manuel Lillo'nun teknik direktÃ¶r Guardiola'nÄ±n ekibinde yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶r olarak gÃ¶reve baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

Ä°spanya'da Tenerife, Zaragoza, Real Sociedad ve Almeria gibi ekiplerde gÃ¶rev alan Lillo, son olarak geÃ§en sezon Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ikinci lig takÄ±mÄ± Qingdao Huanghai'yi Ã‡in SÃ¼per Lig'e taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.Â

Guardiola'nÄ±n yardÄ±mcÄ±sÄ± Mikel Arteta, AralÄ±k 2019'da Manchester City'den ayrÄ±larak Arsenal'Ä±n teknik direktÃ¶rÃ¼ olmuÅŸtu.

Manchester City'li Oyuncular AntrenmanlarÄ±na Devam Ediyor