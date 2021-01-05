Berke Mankır - Milliyet Ege

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta ilk yarının son maçında Kemerspor’u deplasmanda 4-0 gibi net bir skorla geçerek devreyi birinci sırada tamamlayan Bucaspor 1928’de Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, şampiyonluğa inandıklarını söyledi. Camia olarak fedakarlık yaptıklarını belirten deneyimli teknik adam, “Lider olmak elbette bizleri çok mutlu ediyor. İdmanlarımıza şimdiden başladık. İkinci yarının bizim için daha çetin geçeceğinin bilincindeyiz. Grubumuzdaki her takım bizi yenmek için çabalayacaktır. Biz de en az onlar kadar çalışarak, mücadele ederek, savaşarak sezonu şampiyon tamamlamayı hayal ediyoruz” şeklinde konuştu. Oyuncu grubuna çok güvendiğini ifade eden Balcıoğlu, “Başkanımız Cihan Aktaş ve Asbaşkanımız Mehmet Sevinç de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Tıpkı bizler gibi onların da tek düşüncesi sezon sonunda kupayı müzemize taşımak” dedi. 23 yaş ortalamasıyla mücadele verdiklerini hatırlatan teknik patron, bu durumun hem avantaj hem dezavantaj oluşturduğunu belirtti. Balcıoğlu, “Genç oyuncularımızın hayalleri ve hedefleri var. Çok çalışarak takımımız ve kendileri adına savaş veriyorlar. Bazı maçlarımız çok stresli geçebiliyor. Bu durumda kazanmak biraz deneyim işi. Ancak oyuncularım her zorluğun üstesinden gelebilecek yeteneğe sahip. Biz de gücümüzü gençliğimizden alıyoruz” ifadelerini kullandı.



‘Oyuncularımız bu ülkenin geleceği’



Bucaspor’un kurulduğu ilk günden bu yana altyapıya çok önem verdiğini belirten Balcıoğlu, bu konuda da çalışmalarının sürdüğünü söyledi. “Her oyuncuyu izlemeye çalışıyoruz. Onlara zaman tanıyacağız” diyen teknik adam, “Akademi Direktörü Serdar Sabuncu ile sürekli irtibat halindeyiz. Genç isimlerimizi sık sık izlemek için davet ediyoruz. Hepsine ayrı ayrı güvendiğimizi söylemek istiyorum. Altyapımızı asla ihmal etmeyeceğiz. Çünkü onlar bu ülkenin geleceği” dedi.