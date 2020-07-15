Guelor Kanga: Trabzonspor'da oynamak istiyorum

Trabzonspor'un bu sezon Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Sparta Prag'da forma giyen Kanga, bordo mavililerde oynamak istediğini açıkladı.

"TRABZONSPOR'DA OYNAMAK İSTİYORUM"

Trabzonspor'un bu sezon da gündemine gelen fakat rafa kalkan Kanga transferi gelecek sezon için yeniden gündemde. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu da bordo mavililere yeşil ışık yaktı ve Trabzonspor'da oynamak istediğini söyledi Kanga Gaboneview'e yaptığı açıklamada, "Trabzonspor'da oynamak istiyorum ama ne zaman olacağını bilmiyorum. Gelişmeler halinde duruma bakacağım ve neler olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

SPARTA PRAG DA YENİ SÖZLEŞME TEKLİF ETTİ

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kanga'ya, Sparta Prag da yeni kontrat teklif etti fakat Kanga'dan henüz cevap gelmedi.

Sparta Prag ile bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kanga, bu yıl ligde oynadığı 26 maçta 12 gol attı 5 ve asist yaptı. Tüm kulvarlarda ise 37 maçta 15 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

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