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HaberlerTrabzonspor Haberleri Guilherme, eşyalarını topladı, Trabzon'dan ayrıldı!
25.09.2020 - 11:29 |

Guilherme, eşyalarını topladı, Trabzon'dan ayrıldı!

Trabzonspor'un Brezilyalı orta sahası Guilherme, Göztepe'ye transfer oluyor. Yıldız oyuncu eşyalarını toplayıp şehri terk etti.

Guilherme, eşyalarını topladı, Trabzon'dan ayrıldı!
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Geçen sezonun devre arasında büyük beklentiyle transfer edilen Guilherme beklentileri karşılayamamış, Trabzonspor yönetimi de bu transfer döneminde onunla yollarını ayırma kararı almıştı.

61Saat'in haberine göre dün evinde eşyalarını toplayan Guilherme bugün şehirden ayrıldı.

Oyuncunun otobüsten bir fotoğrafı da sosyal medyaya düştü.

Göztepe'ye transfer oluyor!

Guilherme'nin yeni durağı bir başka Süper Lig ekibi Göztepe olacak.

İzmir ekibinden herhangi bir bonservis bedeli istemeyen bordo mavilier hem oyuncunun 1.1 milyon euroluk maaşından kurtulacak hem de yabancı kontenjanında yer açmış olacak.

Guilherme dün tedbir amaçlı idmana çıkarılmamıştı.

Göztepe-Denizli maçının perde arkası

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