Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYeni Malatyaspor Haberleri Guilherme'den transfere yeşil ışık: Buna yakınım
10.01.2020 - 09:18 | | MALATYA (İHA)

Guilherme'den transfere yeşil ışık: Buna yakınım

Yeni Malatyasporlu Guilherme, hakkındaki transfer iddiaları ile ilgili olarak, "Büyük takımlardan teklif gelirse düşünülür. Buraya gelirken hedefim büyük takımlarda oynamaktı. Buna yakınım. Takım ismi vermek istemiyorum" dedi.

Guilherme'den transfere yeşil ışık: Buna yakınım
ABONE OL

Devre arası çalışmalarını ve ligin ilk yarısını kulüp televizyonuna değerlendiren Yeni Malatyasporlu futbolcu Guilherme, önemli açıklamalarda bulundu. Guilherme, "Bu sezon lige iyi başladık. Trabzonspor haricinde büyüklere kaybetmedik. Beşiktaş maçının ardından performansımız düştü ama bu normal. Şimdi ligin ikinci yarısı için hazırlanıyoruz. Sezona erken başlamak bizi çok etkilemedi. Bizi etkileyen şey kadro derinliğimizin olmaması oldu sanırım. Bu da sonlara doğru bizim performasımızı etkiledi. Şehri yeniden Avrupa'ya götürmek istiyoruz. Şu an kampımız çok iyi gidiyor. Güzel bir çalışma ortamımız var" ifadelerini kullandı.

"Buna yakınım, takım isim vermek istemiyorum"
Guilherme hakkındaki Titransfer iddiaları ile ilgili de konuşarak şunları söyledi:
"Ben şu an Yeni Malatyaspor'un futbolcusuyum. Transferimle ilgili görüşecek menajerim var. Şu an için sadece Yeni Malatyaspor'u düşünüyorum. Teklif gelirse menajerimle oturur konuşurum. Büyük takımlardan teklif gelirse düşünülür. Buraya gelirken hedefim büyük takımlarda oynamaktı. Buna yakınım. Takım ismi vermek istemiyorum."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberleri | Ryan Babel'in yeni takım arkadaşı kampı terk etti
Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attığı goller...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
    La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
  2. Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
    Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
  3. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  4. Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
    Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
  5. Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!
    Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Akhisarspor final kapısını araladı

Akhisarspor final kapısını araladı

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

Sıradaki Haber