Guiza'dan futbola devam kararı! 39 yaşında ama...

Fenerbahçe'de 2008-2011 yılları arasında forma giyen Daniel Guiza konusunda İspanya'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

AS Gazetesi'nde yer alan haberde; artık 39 yaşına gelen İspanyol forvetin futbolu bırakmayacağı aktarıldı.

Şu anda İspanya'da 4. Lig seviyesine denk gelen Segunda B'de Atletico Sanluqueno CF'de oynayan Guiza'nın 1 yıl daha takımda olacağı ve gelecek sezon da kadroda yer alacağı vurgulandı.

Guiza'nın halen daha takımın en önemli futbolcusu olduğu ve medyada tanınan bir isim olmasının kulübe avantajlar getirdiği kaydedildi.