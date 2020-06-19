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19.06.2020 - 16:14 |

Guiza'dan futbola devam kararı! 39 yaşında ama...

İspanya'da Daniel Guiza sürprizi dikkat çekti. 39 yaşındaki forvet; Segunda B'de Atletico Sanluqueno CF ile 1 yıl daha oynama kararı aldı.

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Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

 

Fenerbahçe'de 2008-2011 yılları arasında forma giyen Daniel Guiza konusunda İspanya'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

AS Gazetesi'nde yer alan haberde; artık 39 yaşına gelen İspanyol forvetin futbolu bırakmayacağı aktarıldı.

Şu anda İspanya'da 4. Lig seviyesine denk gelen Segunda B'de Atletico Sanluqueno CF'de oynayan Guiza'nın 1 yıl daha takımda olacağı ve gelecek sezon da kadroda yer alacağı vurgulandı.

Guiza'nın halen daha takımın en önemli futbolcusu olduğu ve medyada tanınan bir isim olmasının kulübe avantajlar getirdiği kaydedildi.

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Guizadan futbola devam kararı 39 yaşında ama...

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