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22.11.2019 - 22:49 |

Gulbrandsen: "Galatasaray taraftarı ben gol atınca sustu"

Süper Lig'de Galatasaray'ı mağlup eden Başakşehir'de Fredrik Gulbrandsen açıklamalarda bulundu.

Gulbrandsen: "Galatasaray taraftarı ben gol atınca sustu"
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Süper Lig'de Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Başakşehir'de gecenin golcüsü Fredrik Gulbrandsen açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray'a karşı kendi evinde oynamak, bu seyirci önünde oynamak çok zor. Seyirci faktöründen dolayı zor maç oldu. Deplasmanda bu galibiyeti almak mutlu etti. "Galatasaray taraftarları maç boyunca susmadı. Sadece gol attığım an tüm stat sustu. Bu müthiş ve tarif edilemez bir duygu.rlu deplasmandı, kazandık ve benim golümle kazandığımız için ayrıca mutluyum."

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