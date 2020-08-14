Gülşah Akpınar Avrupa yolcusu

Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun Sakarya’da düzenlediği Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası’nda birinci günü açık ara farkla lider bitiren Gülşah Bircan Akpınar, şampiyonanın ikinci ayağını ikincilikle bitirerek yeniden Türkiye Şampiyonu oldu. Müsabakalarda şampiyon olarak milli takıma seçilen Akpınar, 9-13 Eylül tarihlerinde Finlandiya’da düzenlenecek olan Avrupa Dağ Bisikleti Oryantiring Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.