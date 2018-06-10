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10.06.2018 - 02:30 |

Gülünçsün Ramos!

Sergio Ramos’un kendisiyle ilgili yaptığı ‘Önce o beni çekti’ açıklamasını ‘Gülünç’ olarak nitelendiren Mohamed Salah, talihsiz pozisyonu “Kariyerimin en kötü anı” olarak değerlendirdi.

Gülünçsün Ramos!
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Liverpool ve Mısır Milli Takımı’nın yıldızı Mohamed Salah, İspanya’nın Marca gazetesine özel bir röportaj verdi. Takımının Real Madrid ile Ukrayna’nın başkenti Kiev’de oynadığı Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcu, yaşadığı bu talihsizliğe dair konuşurken, Rusya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Kupası’na dair de görüşlerini paylaştı.

Finalde yaşadığı talihsiz olayı ‘kariyerimin en kötü anı’ olarak nitelendiren yıldız futbolcu “Yere düştüğüm o anda bir yandan fiziksel bir acı çekerken diğer yandan da endişeyle dolu bir ruh hali içerisindeydim. Bir de aynı zamanda Şampiyonlar Ligi finalinde oynayamayacak olmanın verdiği üzüntü ile öfke de birbirine karışmıştı. Tabii bir yandan Dünya Kupası’nda oynayamama durumunu da düşünmeye başladım. Bir dolu yıkıcı düşünce” dedi.

Sergio Ramos’un sakatlanma pozisyonunda kendisini bilerek düşürüp düşürmediği yönündeki tartışmalar kendisine hatırlatılan futbolcu, bu konudaki görüşünü de açıkladı. ‘Ramos’un yaptığının normal bir hareket olduğunu düşünüyor musun?’ sorusuna “Bilmiyorum, belki” şeklinde yanıt veren Salah, Ramos’un “Önce o beni çekti” şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine “Gülünç” yanıtını verdi.

İlk maçta oynama ümidi
Sakatlığıyla ilgili son durumunun ne olduğu hakkında da bilgi paylaşan Mohamed Salah “Şu an daha iyiyim. Grupta Uruguay ile yapacağımız ilk maçta oynamayı umut ediyorum. Ancak bu biraz maç günü gelip çattığında kendimi nasıl hissediyor olacağıma göre şekillenecek” diye konuştu.

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