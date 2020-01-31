GÃ¼mÃ¼ÅŸhanespor, teknik direktÃ¶r Fatih Akyel ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden GÃ¼mÃ¼ÅŸhanespor'da teknik direktÃ¶r Fatih Akyel'in gÃ¶revine son verildi.Â

GÃ¼mÃ¼ÅŸhanespor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Cengiz FÄ±rat, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, teknik direktÃ¶r Fatih Akyel ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.Â

Pendikspor maÃ§Ä±ndan sonra sÃ¼reÃ§le ilgili detaylÄ± bir aÃ§Ä±klama yapacaklarÄ±nÄ± aktaran FÄ±rat, "Transferi aÃ§amadÄ±k diye hiÃ§ kimse pes ettiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nmesin. Ä°lk gÃ¼nkÃ¼ inancÄ±mÄ±zÄ± koruyoruz. Mevcut oyuncularÄ±mÄ±zla bu zorlu sÃ¼reÃ§ten alnÄ±mÄ±zÄ±n akÄ±yla Ã§Ä±kacaÄŸÄ±mÄ±za ve ligde kalacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. TaraftarÄ±mÄ±zÄ±n ve ÅŸehrimizin desteÄŸine her zamankinden daha fazla ihtiyacÄ±mÄ±z olduÄŸunu sÃ¶ylemek isterim." ifadelerini kullandÄ±.

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