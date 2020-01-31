Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
Haberler1.Lig Haberleri GümüÅŸhanespor, teknik direktör Fatih Akyel ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±
31.01.2020 - 21:05 | | AA

GümüÅŸhanespor, teknik direktör Fatih Akyel ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden GÃ¼mÃ¼ÅŸhanespor'da teknik direktÃ¶r Fatih Akyel'in gÃ¶revine son verildi.Â

GümüÅŸhanespor, teknik direktör Fatih Akyel ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden GÃ¼mÃ¼ÅŸhanespor'da teknik direktÃ¶r Fatih Akyel'in gÃ¶revine son verildi.Â 

GÃ¼mÃ¼ÅŸhanespor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Cengiz FÄ±rat, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, teknik direktÃ¶r Fatih Akyel ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.Â 

Pendikspor maÃ§Ä±ndan sonra sÃ¼reÃ§le ilgili detaylÄ± bir aÃ§Ä±klama yapacaklarÄ±nÄ± aktaran FÄ±rat, "Transferi aÃ§amadÄ±k diye hiÃ§ kimse pes ettiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nmesin. Ä°lk gÃ¼nkÃ¼ inancÄ±mÄ±zÄ± koruyoruz. Mevcut oyuncularÄ±mÄ±zla bu zorlu sÃ¼reÃ§ten alnÄ±mÄ±zÄ±n akÄ±yla Ã§Ä±kacaÄŸÄ±mÄ±za ve ligde kalacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. TaraftarÄ±mÄ±zÄ±n ve ÅŸehrimizin desteÄŸine her zamankinden daha fazla ihtiyacÄ±mÄ±z olduÄŸunu sÃ¶ylemek isterim." ifadelerini kullandÄ±.

GÃ¼mÃ¼ÅŸhanespor, teknik direktÃ¶r Fatih Akyel ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±

Barcelona Kral KupasÄ±'nda Leganes'i GeÃ§ti

    71 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun yeni takÄ±mÄ± belli oldu!
    daha fazla video iÃ§in

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Hamza HamzaoÄŸlu'ndan Fenerbahçe cevabÄ±!

    Hamza HamzaoÄŸlu'ndan FenerbahÃ§e cevabÄ±!

    Fenerbahçe'de 5 ayrÄ±lÄ±k! BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ±, Cebrail Akbulut, Okan Turp...

    FenerbahÃ§e'de 5 ayrÄ±lÄ±k! BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ±, Cebrail Akbulut, Okan Turp...

    KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z - Anadolu Efes: 78-85

    KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z - Anadolu Efes: 78-85

    Trabzonspor, Guilherme, Da Costa ve Manoel için imza töreni düzenledi

    Trabzonspor, Guilherme, Da Costa ve Manoel iÃ§in imza tÃ¶reni dÃ¼zenledi

    SÄ±radaki Haber