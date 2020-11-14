Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMisli.Com 2.Lig Haberleri Gümüşhanespor'da Halim Karaköse istifa etti
14.11.2020 - 20:40 | | AA

Gümüşhanespor'da Halim Karaköse istifa etti

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'un teknik direktörü Halim Karaköse'nin görevinden istifa ettiği bildirildi.

Gümüşhanespor'da Halim Karaköse istifa etti
ABONE OL

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'un teknik direktörü Halim Karaköse'nin görevinden istifa ettiği bildirildi. 

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Halim Karaköse'nin yönetim kuruluna istifasını sunduğu bilgisi paylaşıldı. 

Gümüşhanespor Yönetim Kurulu'nun, teknik direktör Karaköse'nin istifasını kabul ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, Karaköse'ye emekleri için teşekkür edildi.

Gümüşhanesporda Halim Karaköse istifa etti

Rusya, Türkiye maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. "Aybaba ile çıkış yakalayacaktır"
    "Aybaba ile çıkış yakalayacaktır"
  2. TOFAŞ - OGM Ormanspor: 99-82
    TOFAŞ - OGM Ormanspor: 99-82
  3. Halim Karaköse istifa etti
    Halim Karaköse istifa etti
  4. Türkiye, Sırbistan'a kaybetti!
    Türkiye, Sırbistan'a kaybetti!
  5. Okaka'dan Fenerbahçe tepkisi!
    Okaka'dan Fenerbahçe tepkisi!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Derby County, Phillip Cocu ile yollarını ayırdı!

Son dakika - Derby County, Phillip Cocu ile yollarını ayırdı!

Son dakika - ÖZEL | Prof.Dr. İbrahim Ziyal: "Galatasaray'da seçim ihtimali düşük"

Son dakika - ÖZEL | Prof.Dr. İbrahim Ziyal: "Galatasaray'da seçim ihtimali düşük"

Beypiliç Boluspor'da 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beypiliç Boluspor'da 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet