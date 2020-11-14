14.11.2020 - 20:40 | | AA
Gümüşhanespor'da Halim Karaköse istifa etti
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'un teknik direktörü Halim Karaköse'nin görevinden istifa ettiği bildirildi.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'un teknik direktörü Halim Karaköse'nin görevinden istifa ettiği bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Halim Karaköse'nin yönetim kuruluna istifasını sunduğu bilgisi paylaşıldı.
Gümüşhanespor Yönetim Kurulu'nun, teknik direktör Karaköse'nin istifasını kabul ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, Karaköse'ye emekleri için teşekkür edildi.