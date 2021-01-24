Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMisli.Com 2.Lig Haberleri Gümüşhanespor'da teknik direktör Tolgay Kerimoğlu imza attı
24.01.2021 - 14:27 | | Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)-

Gümüşhanespor'da teknik direktör Tolgay Kerimoğlu imza attı

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor, teknik direktör Tolgay Kerimoğlu ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Tolgay Kerimoğlu ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Gümüşhanespor'da teknik direktör Tolgay Kerimoğlu imza attı
ABONE OL

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor, Tolgay Kerimoğlu ile 2 yıllık resmi mukavele imzaladı.

İmza töreninde konuşan teknik direktör Tolgay Kerimoğlu, Gümüşhanespor'un eski günlerine döneceğine inancının tam olduğunu belirterek, İyi bir ekip var, buraya inanarak geldik. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Gümüşhane Belediye başkanı Ercan Çimen takıma sahip çıkarak büyük bir adım attı. Belki de dağılacak takımın yeniden kurulmasını sağladı. Birçok futbolcu bu yapılanmaya güvenerek tekrar geri döndü. İnşallah bu çalışma gayretinin karşılığını sahada alacağız. Bize olan inancını boşa çıkarmayacağız. Tüm şehrimizin, taraftarlarımızın takıma destek olacağından şüphem yok. Gümüşhane spor ile anlaşmamız her ikimize de hayırlı olsun dedi.

Gümüşhanesporda teknik direktör Tolgay Kerimoğlu imza attı

 

 

Giresunspor'dan yeni stat paylaşımı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Mücahit Can, Hekimoğlu Trabzon'a kiralandı
    Mücahit Can, Hekimoğlu Trabzon'a kiralandı
  2. Keçiörengücü: 2 - Boluspor: 0
    Keçiörengücü: 2 - Boluspor: 0
  3. Bahattin Şimşek 1 ay sonra düdük çaldı
    Bahattin Şimşek 1 ay sonra düdük çaldı
  4. Tuzlaspor-Akhisarspor: 0-3
    Tuzlaspor-Akhisarspor: 0-3
  5. Sarıca, Kaf-Kaf'taki 300. maçını kazandı
    Sarıca, Kaf-Kaf'taki 300. maçını kazandı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Irkçı hakem Coltescu olaylı döndü

Irkçı hakem Coltescu olaylı döndü 

Kayserispor 5 futbolcuyu gönderiyor

Kayserispor 5 futbolcuyu gönderiyor

CANLI | Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük

CANLI | Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük

Alanyaspor'da 2 kaptan forma giyemeyecek

Alanyaspor'da 2 kaptan forma giyemeyecek

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet