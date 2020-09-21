Gümüşhanespor’un yeni başkanı Vahit Olgun oldu

Gümüşhanespor’da geçtiğimiz haftalarda çeşitli sebeplerle ertelenen kongre bugün gerçekleştirildi. Kongrede; İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Genel Başkanı Vahit Olgun, kulübün yeni başkanı oldu. Kulüp tarihinde ilk kez yönetim kuruluna 2 kadın üye dahil oldu. Yeni başkan Vahit Olgun, kulübün 12,5 milyon TL olan borcunun 12,6 milyon TL'ye çıkmayacağını, gelecek yıl borcu yüzde 20, 30 oranında azaltmak istediklerini dile getirdi.

Tek listeyle gerçekleştirilen kongrede seçimlerin ardından delegelere teşekkür eden Olgun, "Gümüşhanesporumuzun bu yılki harcamaları hariç 12,5 milyon borcu var. İnşallah önümüzdeki yıl sizlerin önüne çıktığımızda bizim dönemimizle ilgili bir kuruş geriye borç sirayet etmeden, geçmiş dönem borçlarından da en azından yüzde 20-30 oranında azalmayla sizlerin huzuruna çıkacağımızı net olarak ifade edeyim. 12,5 milyon liralık borç asla 12,6 milyon lira olmayacak, aşağıya doğru gelecektir" dedi.

"GEÇMİŞLE HESAPLAŞMA ADINA GELMEDİK"

Kulüple ilgili önümüzdeki günlerde yoğun kampanyalar düzenleyeceklerini, bu sezonla ilgili tüm planlamaları yaptıklarını ve hiçbir kaygılarının olmadığını dile getiren Olgun, "Asla geçmişle hesaplaşma adına buraya gelmedik. Geçmişle hesaplaşmadan geleceği inşa etmek üzere hem sizlerle hem yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla hem de Türkiye genelindeki büyük Gümüşhane ailesiyle birlikte geleceği inşa etmek üzere emin adımlarla ilerleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde yoğun kampanyalar düzenleyeceğiz. Sezonla ilgili tüm planlamaları yaptık, bu sezonla ilgili hiçbir kaygımız ve eksiğimiz yoktur. Yolumuza devam ediyoruz. Yapacağımız kampanyaların tamamı geçmişi sıfırlayabilmek, geleceğe ümitle bakabilmek adınadır. Gümüşhanespor tarihinde bu dönemi altın harflerle yazacak bir dönem oluşturma gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.