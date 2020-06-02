Günün Canlı Maç Yayınları (02.06.2020)
Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Almanya Bundesliga, Avusturya Ligi ve hatta Masa Tenisi maçları CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...
İşte günün CANLI YAYIN listesi...
17:00 LP Arutiunyan, Artem - Kryuchkov, Evgenii
17:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Kirilenko, Andrey
17:00 LP Sayanov, Denis - Nemashkalo, Vladimir
17:30 LP Ogay, Sergey - Molodtsov, Denis
17:30 LP Matveev, Igor - Vladimirovich Vahnin, Geo
17:30 LP Bazilevsky, Vitaly - Volkov, Aleksandr Dmitrie
19:00 LP Ramenskiy, Igor - Basmanov, Dmitry Evgeniev
19:00 LP Safonov, Vladimir - Serebrennikov, Alexandr
19:00 LP Andreev, Danila - Pinkovskii, Pavel
19:30 LP Pravednov, Andrey - Ivanov, Valery
19:30 LP Rakhmanov, Viktor - Khudaiberdiev, Zhasur
19:30 LP Kuzmin, Sergey - Novikov, Ilya
20:00 LP Basmanov, Dmitry Evgeniev - Kuzmin, Sergey
20:00 LP Serebrennikov, Alexandr - Pravednov, Andrey
20:00 LP Pinkovskii, Pavel - Rakhmanov, Viktor
20:30 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Andreev, Danila
20:30 LP Ivanov, Valery - Safonov, Vladimir
20:30 LP Novikov, Ilya - Ramenskiy, Igor
21:00 LP Andreev, Danila - Rakhmanov, Viktor
21:00 LP Ramenskiy, Igor - Kuzmin, Sergey
21:00 LP Safonov, Vladimir - Pravednov, Andrey
21:30 LP Serebrennikov, Alexandr - Ivanov, Valery
21:30 LP Basmanov, Dmitry Evgeniev - Novikov, Ilya
21:30 LP Pinkovskii, Pavel - Khudaiberdiev, Zhasur
03.06.2020 / 19:30 AL2 Hannover 96 - Dynamo Dresden
03.06.2020 / 19:30 AV1Ş LASK - Hartberg
03.06.2020 / 19:30 AV1Ş Sturm Graz - Wolfsberg
03.06.2020 / 21:30 AV1Ş Salzburg - Rapid Wien
03.06.2020 / 21:30 AL1 Werder Bremen - Eintracht Frankfurt
Bayern, Düsseldorf engelini farklı geçti ve zirvede hata yapmadı! Şampiyonlar Ligi bileti için savaşan Leverkusen, Dortmund, M'Gladbach ve RB Leipzig de fire vermedi...
Ömer Toprak ve Nuri Şahin'li Werder Bremen, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'lı Düsseldorf, Yunus Mallı'nın formasını giydiği Union Berlin, Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'lu Schalke'nin Bundesliga heyecanı CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!
Bremen ile Frankfurt eksik maçlarını tamamlayacak, Almanya Bundesliga'da 29. maçlar sonunda puan tablosu son şeklini alacak!
Sadece Almanya Bundesliga değil, hafta sonları Güney Kore K-Lig 1 ve Almanya 2. Bundesliga maçlarını da Misli.com'da CANLI izleyebilirsin...
Ve artık Avusturya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) maçları da Misli.com'da!
Şampiyonluk Grubu öncesinde puanlar ikiye bölündü, LASK ayrıca federasyondan da ceza aldı - Salzburg ile zirve yarışı iyice kızıştı...
Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!
Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...
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