Günün Canlı Maç Yayınları (03.06.2020)

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

17:00 LP Vakar, Sergey - Yanshaev, Alexey

17:00 LP Rakhmanov, Viktor - Khudaiberdiev, Zhasur

17:00 LP Klimentev, Vladimir - Pashkov, Nikolay

17:30 LP Pyshkin, Sergey - Vukolov, Andrey

17:30 LP Nikiforov, Oleg - Ivanov Stanislavovic, Vik

17:30 LP Pinkovskii, Pavel - Vladimirovich Vahnin, Geo

19:00 LP Nemashkalo, Vladimir - Serebrennikov, Alexandr

19:00 LP Bazilevsky, Vitaly - Kolesnikov, Dmitriy

19:00 LP Kryuchkov, Evgenii - Suharkov, Oleg

19:30 AL2 Hannover 96 - Dynamo Dresden

19:30 AV1Ş LASK - Hartberg

19:30 AV1Ş Sturm Graz - Wolfsberg

19:30 LP Matveev, Igor - Homutov, Serguei

19:30 LP Ogay, Sergey - Molodtsov, Denis

19:30 LP Volkov, Aleksandr Dmitrie - Merkushin, Yuriy

20:00 LP Serebrennikov, Alexandr - Ogay, Sergey

20:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Volkov, Aleksandr Dmitrie

20:00 LP Suharkov, Oleg - Matveev, Igor

20:30 LP Molodtsov, Denis - Nemashkalo, Vladimir

20:30 LP Merkushin, Yuriy - Bazilevsky, Vitaly

20:30 LP Homutov, Serguei - Kryuchkov, Evgenii

21:30 AV1Ş Salzburg - Rapid Wien

21:30 AL1 Werder Bremen - Eintracht Frankfurt

Bayern, Düsseldorf engelini farklı geçti ve zirvede hata yapmadı! Şampiyonlar Ligi bileti için savaşan Leverkusen, Dortmund, M'Gladbach ve RB Leipzig de fire vermedi...

Ömer Toprak ve Nuri Şahin'li Werder Bremen, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'lı Düsseldorf, Yunus Mallı'nın formasını giydiği Union Berlin, Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'lu Schalke'nin Bundesliga heyecanı CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Bremen ile Frankfurt eksik maçlarını tamamlayacak, Almanya Bundesliga'da 29 maçlar sonunda puan tablosu son şeklini alacak!

Sadece Almanya Bundesliga değil, hafta sonları Güney Kore K-Lig 1 ve Almanya 2. Bundesliga maçlarını da Misli.com'da CANLI izleyebilirsin...

Ve artık Avusturya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) maçları da Misli.com'da!

Şampiyonluk Grubu öncesinde puanlar ikiye bölündü, LASK Linz ayrıca federasyondan da ceza aldı - Salzburg ile zirve yarışı iyice kızıştı.

Salzburg'un Rapid Wien ile, LASK'ın da Hartberg ile oynayacağı maçlar CANLI YAYINDA!

Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!

Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...

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