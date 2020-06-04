Günün Canlı Maç Yayınları (04.06.2020)
Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Hafta sonları iddaa bülteninde yer alan Almanya Bundesliga, Güney Kore K-1 Lig ve Avusturya Bundesliga futbol maçlarının yanında her gün onlarca Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...
İşte günün CANLI YAYIN listesi...
17:00 LP Pravednov, Andrey - Ivanov, Valery
17:00 LP Menshikov, Andrey - Basmanov, Dmitry Evgeniev
17:00 LP Matveev, Igor - Homutov, Serguei
17:30 LP Kuzmin, Sergey - Novikov, Ilya
17:30 LP Suharkov, Oleg - Arutiunyan, Artem
17:30 LP Ilyukhin, Evgeniy - Shagarov, Oleg
19:00 LP Nikiforov, Oleg - Gribkov, Alexander
19:00 LP Klimentev, Vladimir - Vukolov, Andrey
19:00 LP Rakhmanov, Viktor - Vladimirovich Vahnin, Geo
19:30 LP Pyshkin, Sergey - Tukh, Igor
19:30 LP Pinkovskii, Pavel - Andreev, Danila
19:30 LP Ivanov Stanislavovic, Vik - Vakar, Sergey
20:00 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Pinkovskii, Pavel
20:00 LP Gribkov, Alexander - Ivanov Stanislavovic, Vik
20:00 LP Vukolov, Andrey - Pyshkin, Sergey
20:30 LP Vakar, Sergey - Nikiforov, Oleg
20:30 LP Tukh, Igor - Klimentev, Vladimir
20:30 LP Andreev, Danila - Rakhmanov, Viktor
21:00 LP Klimentev, Vladimir - Pyshkin, Sergey
21:00 LP Rakhmanov, Viktor - Pinkovskii, Pavel
21:00 LP Nikiforov, Oleg - Ivanov Stanislavovic, Vik
21:30 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Andreev, Danila
21:30 LP Gribkov, Alexander - Vakar, Sergey
21:30 LP Vukolov, Andrey - Tukh, Igor
05 Haziran Cuma / 21:30 AL1 Freiburg - Monchengladbach
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