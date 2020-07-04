Günün Canlı Maç Yayınları (04.07.2020)

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

12:00 GK1 Ulsan Hora-I - Incheon United FC

13:00 GK1 Gangwon FC - Busan I Park

14:00 GK1 Suwon Samsung Bluewings - FC Seoul

16:30 RSP Dinamo Moskova - Arsenal Tula

18:00 İS1 Celta Vigo - Real Betis

18:30 RSP Krylia Sovetov - FK Rostov

18:30 RSP Spartak Moskova - FC Tambov

19:00 PO1 Vitoria Setubal - P. Ferreira

20:30 RSP Akhmat Grozny - CSKA Moskova

20:30 RSP Lokomotiv Moskova - Sochi

20:30 İS1 Real Valladolid - Alaves

21:00 ALK B. Leverkusen - Bayern Münih

21:15 PO1 Portimonense - Vitoria Guimaraes

23:00 İS1 Granada - Valencia

Enes Ünal ve Okay Yokuşlu Misli.com'da!

Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, Alaves'i konuk ederken; Okay Yokuşlu'nun takımı Celta Vigo ise Real Betis'i ağırlayacak...

İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Bundesliga'yı üst üste 8. kez kazanan Bayern, Şampiyonlar Ligi biletini son maçlarda kaybeden Leverkusen ile oynuyor...

Almanya Kupası finali de Misli.com'da!

Benfica ile Porto'nun amansız şampiyonluk yarışı da Misli.com'da!

2 haftada 6 puan bırakan Benfica zirve yarışında geri düşerken, Portimonense'nin konuğu Vitoria Guimaraes olacak... Pacos Ferreira da Vitoria Setubal deplasmanında 3 puan arayacak...

Hafta sonu geldiğinde Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!

Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!

Hafta içi her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...

Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!

Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da!