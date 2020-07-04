Günün Canlı Maç Yayınları (04.07.2020)
Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... İspanya La Liga ve Portekiz Primeira başta olmak üzere hafta sonları da Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga ile keyfine keyif kat, hafta içi her gün onlarca Masa Tenisi maçı da CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...
İşte günün CANLI YAYIN listesi...
12:00 GK1 Ulsan Hora-I - Incheon United FC
13:00 GK1 Gangwon FC - Busan I Park
14:00 GK1 Suwon Samsung Bluewings - FC Seoul
16:30 RSP Dinamo Moskova - Arsenal Tula
18:00 İS1 Celta Vigo - Real Betis
18:30 RSP Krylia Sovetov - FK Rostov
18:30 RSP Spartak Moskova - FC Tambov
19:00 PO1 Vitoria Setubal - P. Ferreira
20:30 RSP Akhmat Grozny - CSKA Moskova
20:30 RSP Lokomotiv Moskova - Sochi
20:30 İS1 Real Valladolid - Alaves
21:00 ALK B. Leverkusen - Bayern Münih
21:15 PO1 Portimonense - Vitoria Guimaraes
23:00 İS1 Granada - Valencia
Enes Ünal ve Okay Yokuşlu Misli.com'da!
Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, Alaves'i konuk ederken; Okay Yokuşlu'nun takımı Celta Vigo ise Real Betis'i ağırlayacak...
İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!
Bundesliga'yı üst üste 8. kez kazanan Bayern, Şampiyonlar Ligi biletini son maçlarda kaybeden Leverkusen ile oynuyor...
Almanya Kupası finali de Misli.com'da!
Benfica ile Porto'nun amansız şampiyonluk yarışı da Misli.com'da!
2 haftada 6 puan bırakan Benfica zirve yarışında geri düşerken, Portimonense'nin konuğu Vitoria Guimaraes olacak... Pacos Ferreira da Vitoria Setubal deplasmanında 3 puan arayacak...
Hafta sonu geldiğinde Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!
Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!
Hafta içi her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...
Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!
Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da!