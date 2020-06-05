Günün Canlı Maç Yayınları (05.06.2020)
Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Almanya Bundesliga, Güney Kore K-1 Ligi ve hatta Masa Tenisi maçları CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...
İşte günün CANLI YAYIN listesi...
13:30 GK1 Incheon United FC - Gangwon FC
17:00 LP Pinkovskii, Pavel - Vladimirovich Vahnin, Geo
17:00 LP Serebrennikov, Alexandr - Sayanov, Denis
17:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Kirilenko, Andrey
17:30 LP Nemashkalo, Vladimir - Ogay, Sergey
17:30 LP Andreev, Danila - Demic, Ying
17:30 LP Bazilevsky, Vitaly - Volkov, Aleksandr Dmitrie
19:00 LP Suharkov, Oleg - Matveev, Igor
19:00 LP Menshikov, Andrey - Basmanov, Dmitry Evgeniev
19:00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Pravednov, Andrey
19:30 AL2 Bochum - Saint Pauli
19:30 AL2 Greuther Furth - Sandhausen
19:30 LP Novikov, Ilya - Pandur, Ivan
19:30 LP Shagarov, Oleg - Safonov, Vladimir
19:30 LP Arutiunyan, Artem - Kryuchkov, Evgenii
20:00 LP Pravednov, Andrey - Shagarov, Oleg
20:00 LP Matveev, Igor - Arutiunyan, Artem
20:00 LP Basmanov, Dmitry Evgeniev - Novikov, Ilya
20:30 LP Safonov, Vladimir - Ilyukhin, Evgeniy
20:30 LP Kryuchkov, Evgenii - Suharkov, Oleg
20:30 LP Pandur, Ivan - Menshikov, Andrey
21:00 LP Suharkov, Oleg - Arutiunyan, Artem
21:00 LP Menshikov, Andrey - Novikov, Ilya
21:00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Shagarov, Oleg
21:30 LP Matveev, Igor - Kryuchkov, Evgenii
21:30 LP Basmanov, Dmitry Evgeniev - Pandur, Ivan
21:30 LP Pravednov, Andrey - Safonov, Vladimir
21:30 AL1 Freiburg - Monchengladbach
29 hafta sonunda Bayrern 7 puan farkla zirvede! Dortmund, RB Leipzig, M'Gladbach ve Leverkusen'in amansız takibi sürüyor...
Bundesliga'da 30. haftayı Schwarzwald-Stadion'da açacağız! Freiburg, M'Gladbach'ı konuk edecek...
Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'lı Düsseldorf, Yunus Mallı'nın formasını giydiği Union Berlin, Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'lu Schalke'nin Bundesliga heyecanı CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!
Sadece Almanya Bundesliga değil, Güney Kore K-Lig 1 ve Almanya 2. Bundesliga maçlarını da Misli.com'da CANLI izleyebilirsin...
İlk 4 hafta sonunda sadece 2 puan toplayabilen Incheon United, Sungui Arena Park'da Gangwon FC ile karşılaşacak!
Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!
Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...
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