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08.06.2020 - 11:43 |

Günün Canlı Maç Yayınları (08.06.2020)

Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Hafta sonları Almanya Bundesliga, Güney Kore K-1 Ligi, Avusturya Ligi ve Yunanistan Ligi ile keyfine keyif kat, hafta arası ise onlarca Masa Tenisi maçı CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...

Günün Canlı Maç Yayınları (08.06.2020)
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İşte günün CANLI YAYIN listesi...

16:00 LP Arutiunyan, Artem - Suharkov, Oleg
16:00 LP Bazilevsky, Vitaly - Kirilenko, Andrey
16:00 LP Nemashkalo, Vladimir - Sayanov, Denis
16:30 LP Kryuchkov, Evgenii - Homutov, Serguei
16:30 LP Ogay, Sergey - Molodtsov, Denis
16:30 LP Volkov, Aleksandr Dmitrie - Kolesnikov, Dmitriy
17:00 LP Homutov, Serguei - Suharkov, Oleg
17:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Kirilenko, Andrey
17:00 LP Molodtsov, Denis - Sayanov, Denis
17:30 LP Arutiunyan, Artem - Kryuchkov, Evgenii
17:30 LP Nemashkalo, Vladimir - Ogay, Sergey
19:00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Pravednov, Andrey
19:00 LP Menshikov, Andrey - Kuzmin, Sergey
19:00 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Demic, Ying
19:30 LP Novikov, Ilya - Basmanov, Dmitry Evgeniev
19:30 LP Rakhmanov, Viktor - Andreev, Danila
19:30 LP Shagarov, Oleg - Safonov, Vladimir
20:00 LP Demic, Ying - Rakhmanov, Viktor
20:00 LP Kuzmin, Sergey - Novikov, Ilya
20:00 LP Pravednov, Andrey - Shagarov, Oleg
20:30 LP Andreev, Danila - Vladimirovich Vahnin, Geo
20:30 LP Basmanov, Dmitry Evgeniev - Menshikov, Andrey
20:30 LP Safonov, Vladimir - Ilyukhin, Evgeniy
21:00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Shagarov, Oleg
21:00 LP Menshikov, Andrey - Novikov, Ilya
21:00 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Rakhmanov, Viktor
21:30 LP Demic, Ying - Andreev, Danila
21:30 LP Kuzmin, Sergey - Basmanov, Dmitry Evgeniev
21:30 LP Pravednov, Andrey - Safonov, Vladimir
21:30 AL2 Hamburg - Holstein Kiel

Bayern ve Dortmund hafta sonunu kazançlı geçti, 7 puan farkla Münih ekibi liderliğini korudu.

Schalke kan kaybetmeye devam etse de Düsseldorf ve Bremen'in kayıpları da sürünce orta sıralarda kalmaya devam etti.

Leverkusen ve M'Gladbach'ın yenildiği haftada RB Leipzig de 90+2'de kalesinde gol görünce, aralarından sıyrılma şansını kaçırdı.

Bundesliga heyecanı CANLI İZLE keyfiyle hafta sonları Misli.com'da! 

Sadece Almanya Bundesliga değil, Güney Kore K-Lig 1, Avusturya Ligi, Yunanistan Ligi ve Almanya 2. Bundesliga maçlarını da Misli.com'da CANLI izleyebilirsin... 

Almanya 2. Bundesliga'da Stuttgart, evinde Osnabruck engeline takılınca Hamburg'a gün doğdu! Rakip Holstein Kiel'i de hafife almamak gerek, önce Stuttgart'ı yendi ardından da Bielefeld'e kök söktürdü...

Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da! Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin... 

Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!

Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da!

Günün Canlı Maç Yayınları (08.06.2020)

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