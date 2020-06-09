Günün Canlı Maç Yayınları (09.06.2020)
Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... Hafta sonları Almanya Bundesliga, Güney Kore K-1 Ligi, Avusturya Ligi ve Yunanistan Ligi ile keyfine keyif kat, hafta arası ise onlarca Masa Tenisi maçı CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...
İşte günün CANLI YAYIN listesi...
17:00 LP Andreev, Danila - Demic, Ying
17:00 LP Nikiforov, Oleg - Gribkov, Alexander
17:00 LP Klimentev, Vladimir - Pashkov, Nikolay
17:30 LP Yanshaev, Alexey - Vakar, Sergey
17:30 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Pinkovskii, Pavel
17:30 LP Pandur, Ivan - Yusipov, Timofey
19:00 LP Bazilevsky, Vitaly - Kolesnikov, Dmitriy
19:00 LP Nemashkalo, Vladimir - Molodtsov, Denis
19:00 LP Arutiunyan, Artem - Matveev, Igor
19:30 LP Kryuchkov, Evgenii - Homutov, Serguei
19:30 LP Ogay, Sergey - Serebrennikov, Alexandr
19:30 LP Volkov, Aleksandr Dmitrie - Merkushin, Yuriy
19:30 AL2 Dynamo Dresden - Greuther Furth
19:30 AV1D St. Pölten - Admira Wacker
19:30 AV1D WSG Tirol - Mattersburg
20:00 LP Molodtsov, Denis - Ogay, Sergey
20:00 LP Matveev, Igor - Kryuchkov, Evgenii
20:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Volkov, Aleksandr Dmitrie
20:30 LP Homutov, Serguei - Arutiunyan, Artem
20:30 LP Serebrennikov, Alexandr - Nemashkalo, Vladimir
20:30 LP Merkushin, Yuriy - Bazilevsky, Vitaly
21:00 LP Arutiunyan, Artem - Kryuchkov, Evgenii
21:00 LP Bazilevsky, Vitaly - Volkov, Aleksandr Dmitrie
21:00 LP Nemashkalo, Vladimir - Ogay, Sergey
21:30 LP Kolesnikov, Dmitriy - Merkushin, Yuriy
21:30 LP Molodtsov, Denis - Serebrennikov, Alexandr
21:30 LP Matveev, Igor - Homutov, Serguei
21:30 AV1D Austria Wien - Altach
Bayern ve Dortmund hafta sonunu kazançlı geçti, 7 puan farkla Münih ekibi liderliğini korudu.
Schalke kan kaybetmeye devam etse de Düsseldorf ve Bremen'in kayıpları da sürünce orta sıralarda kalmaya devam etti.
Leverkusen ve M'Gladbach'ın yenildiği haftada RB Leipzig de 90+2'de kalesinde gol görünce, aralarından sıyrılma şansını kaçırdı.
Bundesliga heyecanı CANLI İZLE keyfiyle hafta sonları Misli.com'da!
Sadece Almanya Bundesliga değil, Güney Kore K-Lig 1, Avusturya Ligi, Yunanistan Ligi ve Almanya 2. Bundesliga maçlarını da Misli.com'da CANLI izleyebilirsin...
Almanya 2. Bundesliga'da erteleme maçında Dynamo Dresden, evinde Greuther Fürth'ü ağırlayacak. Ev sahibi kümede kalma adına kritik bir maça çıkıyor...
Avusturya Ligi'nin "Düşme Grubu" ise 3 maçla bu akşam Misli.com'da! Admira formsuz, Austria Wien grubun zirvesinde...
Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da! Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...
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