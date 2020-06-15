Günün Canlı Maç Yayınları (15.06.2020)

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

15:00 LP Andreev, Danila - Shirokov, Vladimir

15:30 LP Demic, Ying - Vladimirovich Vahnin, Geo

15:30 LP Gribkov, Alexander - Vakar, Sergey

16:00 LP Yanshaev, Alexey - Gribkov, Alexander

16:30 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Andreev, Danila

16:30 LP Basmanov, Dmitry Evgeniev - Novikov, Ilya

17:00 LP Novikov, Ilya - Pandur, Ivan

17:30 LP Shirokov, Vladimir - Vladimirovich Vahnin, Geo

19:00 LP Troyanov, Yaroslav - Kolesnikov, Dmitriy

19:00 LP Skrebnev, Aleksandr - Ogay, Sergey

19:30 LP Suharkov, Oleg - Arutiunyan, Artem

19:30 LP Bazilevsky, Vitaly - Merkushin, Yuriy

20:30 İS1 Levante - Sevilla

21:00 PO1 Maritimo - Gil Vicente

21:30 AL2 Arminia Bielefeld - Dynamo Dresden

23:00 İS1 Real Betis - Granada



Derbi Sevillano'dan galibiyetle ayrılan Sevilla, bu akşam Levante deplasmanında 3 puan arıyor. Derbinin kaybedeni Real Betis ise evinde Granada'yı ağırlayacak...

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