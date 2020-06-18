Günün Canlı Maç Yayınları (18.06.2020)

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

15:00 LP Nikiforov, Oleg - Yanshaev, Alexey

15:30 LP Gribkov, Alexander - Vakar, Sergey

16:00 LP Trushkin, Anatoly - Arutiunyan, Artem

16:00 LP Ermilov, Aleksey - Pandur, Ivan

16:30 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Suharkov, Oleg

16:30 LP Novikov, Ilya - Kuzmin, Sergey

17:00 LP Kuzmin, Sergey - Pandur, Ivan

17:30 LP Trushkin, Anatoly - Vladimirovich Vahnin, Geo

17:30 LP Ermilov, Aleksey - Novikov, Ilya

19:30 AL2 Holstein Kiel - Dynamo Dresden

20:30 İS1 Alaves - Real Sociedad

21:00 PO1 Boavista - Vitoria Setubal

21:30 AL2 Arminia Bielefeld - Darmstadt 98

23:00 İS1 Real Madrid - Valencia



Barcelona, Leganes'i yenip zirvede puan farkını açtı, Real Madrid evinde hata istemiyor! Rakip Valencia...

Avrupa bileti için çırpınan Real Sociedad ise Alaves deplasmanında...

İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Bundesliga'ya çıkmayı garantileyen Arminia Bielefeld, şampiyonluk apoletini de almak için sahada...

Son sıradaki Dynamo Dresden, son çırpınışlarda, Holstein Kiel deplasmanında ne yapacaklar?

Bundesliga heyecanı da CANLI İZLE farkıyla Misli.com'da!

Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig, Yunanistan Ligi ile Avusturya Ligi maçlarıyla da keyfine keyif kat!

Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!

Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...

Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!

Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da!