Günün Canlı Maç Yayınları (18.06.2020)
Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... İspanya La Liga ve Portekiz Primeira başta olmak üzere hafta sonları da Güney Kore K-1 Lig, Avusturya Ligi ve Yunanistan Ligi ile keyfine keyif kat, her gün onlarca Masa Tenisi maçı da CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...
İşte günün CANLI YAYIN listesi...
15:00 LP Nikiforov, Oleg - Yanshaev, Alexey
15:30 LP Gribkov, Alexander - Vakar, Sergey
16:00 LP Trushkin, Anatoly - Arutiunyan, Artem
16:00 LP Ermilov, Aleksey - Pandur, Ivan
16:30 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Suharkov, Oleg
16:30 LP Novikov, Ilya - Kuzmin, Sergey
17:00 LP Kuzmin, Sergey - Pandur, Ivan
17:30 LP Trushkin, Anatoly - Vladimirovich Vahnin, Geo
17:30 LP Ermilov, Aleksey - Novikov, Ilya
19:30 AL2 Holstein Kiel - Dynamo Dresden
20:30 İS1 Alaves - Real Sociedad
21:00 PO1 Boavista - Vitoria Setubal
21:30 AL2 Arminia Bielefeld - Darmstadt 98
23:00 İS1 Real Madrid - Valencia
Barcelona, Leganes'i yenip zirvede puan farkını açtı, Real Madrid evinde hata istemiyor! Rakip Valencia...
Avrupa bileti için çırpınan Real Sociedad ise Alaves deplasmanında...
İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!
Bundesliga'ya çıkmayı garantileyen Arminia Bielefeld, şampiyonluk apoletini de almak için sahada...
Son sıradaki Dynamo Dresden, son çırpınışlarda, Holstein Kiel deplasmanında ne yapacaklar?
Bundesliga heyecanı da CANLI İZLE farkıyla Misli.com'da!
Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig, Yunanistan Ligi ile Avusturya Ligi maçlarıyla da keyfine keyif kat!
Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!
Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...
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Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da!