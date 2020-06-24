Günün Canlı Maç Yayınları (24.06.2020)

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

15:30 LP Trushkin, Anatoly - Matveev, Igor

15:00 LP Nikiforov, Oleg - Yanshaev, Alexey

16:30 LP Matveev, Igor - Arutiunyan, Artem

17:00 LP Arutiunyan, Artem - Trushkin, Anatoly

17:30 LP Yanshaev, Alexey - Vakar, Sergey

17:00 LP Nikiforov, Oleg - Skotnikov, Sergey Yurevic

16:30 LP Novikov, Ilya - Basmanov, Dmitry Evgeniev

17:30 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Matveev, Igor

20:30 İS1 Alaves - Osasuna

20:30 İS1 Real Sociedad - Celta Vigo

21:00 PO1 CD Tondela - P. Ferreira

21:30 AV1Ş Rapid Wien - Salzburg

23:00 İS1 Real Madrid - Mallorca

23:15 PO1 Moreirense - Famalicao



Okay Yokuşlu'nun takımı Celta Vigo kümede kalma uğraşında, bu akşam San Sebastian'da Real Sociedad ile oynuyorlar...

Barcelona, Athletic Bilbao'yu zor da olsa geçti ve yeniden liderliğe yükseldi. Real Madrid, Mallorca'yı yenip emanetini geri almak istiyor...

İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Benfica ile Porto'nun amansız şampiyonluk yarışı da Misli.com'da!

Bu akşam Portekiz Primeira'da Pacos Ferreira, Tondela'ya konuk olacak; Moreirense ise Famalicao'yu ağırlayacak...

Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!

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