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25.06.2020 - 11:42 |

Günün Canlı Maç Yayınları (25.06.2020)

Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... İspanya La Liga ve Portekiz Primeira başta olmak üzere hafta sonları da Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga ile keyfine keyif kat, her gün onlarca Masa Tenisi maçı da CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...

Günün Canlı Maç Yayınları (25.06.2020)
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İşte günün CANLI YAYIN listesi...

16:00 LP Serebrennikov, Alexandr - Molodtsov, Denis
16:30 LP Shagarov, Oleg - Safonov, Vladimir
16:30 LP Shirokov, Vladimir - Demic, Ying
17:00 LP Demic, Ying - Buyanin, Ivan
17:30 LP Khudaiberdiev, Zhasur - Shirokov, Vladimir
17:30 LP Serebrennikov, Alexandr - Skrebnev, Aleksandr
19:00 LP Vladimirovich Vahnin, Geo - Trushkin, Anatoly
20:30 İS1 Eibar - Valencia
23:00 PO1 Braga - Vitoria Guimaraes
23:00 İS1 Real Betis - Espanyol

Günün Canlı Maç Yayınları (25.06.2020)


Küme düşme hattının hemen üzerindeki Eibar, Avrupa bileti için savaşan Valencia'yı konuk edecek...

Lig sonuncusu Espanyol, Real Betis deplasmanında 3 puandan başka bir şey düşünmüyor...

İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Benfica ile Porto'nun amansız şampiyonluk yarışı da Misli.com'da!

Bu akşam Portekiz Primeira'da Braga, vitoria Guimaraes'i ağırlayacak...

Cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!

Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!

Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin... 

Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!

Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da!

Real Madrid'li Valverde ve bebeğinin keyifli anlarını izliyoruz...
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